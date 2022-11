Brasil debutó en el Mundial con triunfo sobre Serbia

Brasil se presentó en Qatar 2022, con la firme convicción de no dejar duda alguna que es un real candidato al título, los deslices de sus grandes rivales como Argentina y Alemania, para “La Verdeamarelha” no está permitido, el comienzo de su participación si bien es cierto no fue brillante lograron sacar el triunfo, los dirigidos por “Tite” apostaron por el pragmatismo dejando en el vestuario la vistosidad del juego que cada vez más se extraña de la canarinha, y llevaron la victoria 2-0 sobre una selección de Serbia tozuda e incómoda, Brasil confirmo que es candidato al campeonato, no por su historia sino por su presente.

El cuarteto amazónico liderado por Neymar Jr, y secundando por Richarlison, Vinicius Junior y Raphinha fueron una auténtica pesadilla para la zaga balcánica , en los primeros diez minutos los dos extremos de Brasil pertenecientes al Real Madrid y Barcelona marcaron la tendencias, Vinicius y Rapinha se apoderaron de las bandas.

Serbia se desfondo en el arranque de la parte complementaria pero les falto tino a los sudamericanos para poder bajar la carga de adrenalina contenida, un tiro al poste de Alex Sandro a la hora del partido fue el anuncio del embate brasileño, dos minutos después jubilo inundo el estadio Lusail que registro una asistencia de 88 mil 103 aficionados en su mayoría brasileños , Richarlison aprovecho un rebote del arquero tras un potente disparo de Vinicius, para abrir el marcador.

La magia llego a los 74 minutos, Vini ya dueño de la banda izquierda mando un servicio con la parte externa para que Richarlison en dos tiempos controlara para rematar de forma espectacular con una media tijera de antología que queda en la memoria colectiva como uno de los mejores goles en las Copas del Mundo del jugador del Tottenham.

Brasil inicio el Mundial donde lo quiere acabar el próximo 18 de diciembre en la final, en el estadio Lusail.