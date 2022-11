El apoyo a las mujeres no debe quedarse en un discurso: Lía Limón

Al advertir que en México 12 mujeres son asesinadas diariamente y que los casos de violación y violencia contra el sexo femenino crecen exponencialmente, la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que la única manera de contrarrestar esta tendencia es la implementación de políticas públicas eficaces para la prevención y la atención de este fenómeno.

Durante la conmemoración del Día Contra la Violencia de Género, la funcionaria exhortó a las y los habitantes de la alcaldía a participar los próximos 16 días en jornadas de activismo para concientizar a la población de la gravedad y el daño que hace al tejido social la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus expresiones, principalmente los feminicidios.

“Somos y queremos ser un gobierno aliado de las mujeres, que no se quede en un discurso, sino que se concrete con acciones, programas y recursos; porque como lo he dicho muchas veces, amor que no se ve reflejado en el presupuesto no es amor”, subrayó la alcaldesa.

Expresó su satisfacción porque cada vez más mujeres pequeñas, jóvenes y adultas participen en actividades que trasmiten a la sociedad que su decisión de que no haya ni una mujer más violentada en este país.

Anunció que en 2023 se incrementarán en Álvaro Obregón los apoyos para los programas a favor de las mujeres.

Entre los resultados obtenidos durante su primer año de gobierno destacó que Línea Aliada atendió a mil 700 mujeres, Contacto Mujer a 5 mil 800, se proporcionó asesoría jurídica a mil 700 y del Programa de Empleo Temporal, el 80 por ciento son mujeres.

“Álvaro Obregón es y seguirá siendo aliada de las mujeres 24/7”, subrayó Lía Limón.

La alcaldesa encabezó la primera actividad de los 16 días de activismo distribuyendo entre las mujeres de la alcaldía información sobre Puntos Violeta, Base Plata y Línea Aliada, para que llamen si se encuentran en peligro.

El programa de los 16 días estará en sus redes sociales y las de la alcaldía ÁO.