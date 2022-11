KISS se despide de los escenarios Su último show en México será en Toluca y no te lo puedes perder.

La histórica banda estadounidense Kiss, formada en Nueva York en enero de 1973, por el bajista Gene Simmons, los guitarristas Paul Stanley y Ace Frehley y el baterista Peter Criss, se despedirá de los escenarios y su último show en México será nada más y nada menos que en el Foro Pegaso de Toluca, Edomex.

Kiss cuentan con 30 discos de oro de la Recording Industry Association of America; además ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Prepárate, su concierto será el próximo 4 de diciembre en el Hell and Heaven 2022. Los boletos se pueden conseguir en línea https://bit.ly/BoletosHH22 o comprarse directamente en taquillas de Foro Pegaso de lunes a viernes de 10:00 am a 6 :00 pm y sábados de 10:00 am a 5:00 pm.