Cambiarán tarjetas de pensiones de adultos mayores en la CDMX

La Secretaría del Bienestar anunció que, a 852 mil 929 adultos mayores y personas con discapacidad, beneficiarios del programa de pensiones del gobierno federal en la Ciudad de México, se les sustituirá la tarjeta de cobro por una del Banco del Bienestar.

La titular de la dependencia federal, Ariadna Montiel, explicó que la sustitución de los plásticos es para ampliar las operaciones del Banco del Bienestar, cuya meta es que cuente con 2 mil 700 sucursales en todo el país.

El periodo de entrega de nuevos plásticos será del 5 de diciembre al 15 de abril, en 62 módulos que funcionarán de lunes a sábado de 09:00 a 16:00 horas.

Los beneficiarios deberán llevar la identificación vigente, que puede ser la credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial de Inapam; además, deberán llevar acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio y un número de teléfono, ya que a través de SMS se les enviará información.

“¿Cuándo van a recibir el pago ya en esta nueva tarjeta? Esto es muy importante, a partir de que se la entreguemos, en el siguiente bimestre es que ya van a recibir su pensión en esta nueva tarjeta, para que no piensen que es inmediato, sino al siguiente bimestre de que se la entregamos, para poder hacer los precisamientos técnicos en el padrón; y se les avisará a través de un SMS, por eso es muy importante el teléfono”.

“Y una información muy importante también es: ‘¿debo guardar mi tarjeta anterior?’, la respuesta es sí, que no la entregan, no nos la tienen que entregar porque –como aquí lo dijimos–, son tarjetas de distintos bancos y ellos pueden tener todavía saldo en su tarjeta y ese es su recurso. No vamos a hacer un traspaso institucionalmente al Banco del Bienestar, esa es su tarjeta y ellos se quedan con ella para conservar su saldo”, mencionó la funcionaria.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que las fechas de entrega de las tarjetas serán de acuerdo con la colonia donde vivan los beneficiarios, por lo que se puede visitar la página https://www.gob.mx/bienestar, para tener más detalles.

Ambas funcionarias informaron que se realizará una visita domiciliaria a todas las personas adultas mayores al menos ocho días antes de que se les entregue su tarjeta, para brindarles toda la información.