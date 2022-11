Ricky Klehr, cantante, influencer y amigo

Desde los 3 años, el influencer Ricky Klehr ha tenido claro que la palabra farándula es su segundo nombre, pero a pesar de que sus papás siempre lo han aceptado y querido, el camino para Ricky no ha sido del todo fácil.

Ricardo García Klehr, de padre mexicano y madre alemana, recuerda con valentía una etapa en secundaria que lo marcó durante su adolescencia, pues sufrió mucho Bullying por parte de sus compañeros quienes no lo aceptaban y hasta insultaban, por lo que decidió refugiarse en el mundo de la composición musical escribiendo canciones.

Fue en 2009 cuando, producto de estudio y dedicación, Ricky formó parte de una banda llamada “Red Azul”, la cual ganó un concurso y pudieron así grabar su primer disco musical de donde se desprendió el éxito “Tú te lo pierdes”, el cual interpretó en el Palacio de los Deportes ante más de 20,000 personas y compartió escenario con artistas como Ha-Ash, Playa Limbo, Motel y hasta Gloria Trevi, a pesar de esto, Klehr no disfrutó del todo esta etapa de su trayectoria pues afirma que no todo es tan fácil como parece y afirma no volvería a ese mundo musical.

“Tu amigo gay” fue un podcast que Ricky Klehr condujo, hablaba de consejos, tenía invitados especiales y duró alrededor de 2 años, esto le sirvió de base para después probar su suerte en el mundo de TikTok.

Hoy en día las redes sociales de Ricky Klehr “Tu amigo gay” albergan a más de 300,000 usuarios en diversas plataformas de redes sociales y es visto no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica y el mundo, por lo que está muy agradecido con sus padres, su esposo y con todas las personas que lo han apoyado para llegar a donde está.

“No ha sido fácil, pero hay que perder el miedo, disfruta la fruta y relaja la raja”

aconseja el influencer quien también nos contó que le gustaría abordar proyectos de conducción y retomar la locución más adelante y que además prefiere no llamar “fans” a sus seguidores, pues los considera grandes amigos.

Sin duda alguna, nuestro amigo Ricky Klehr es un ejemplo de que a pesar de que la vida nos pone circunstancias difíciles de aprendizaje, con dedicación todo es posible.