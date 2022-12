PROPIEDAD DEPORTIVA

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA, DIRÍA GARCÍA MÁRQUEZ

No se ustedes, pero antes del inicio de la Copa del Mundo, al menos su servidor no sentía esa emoción, esa ansiedad, nerviosismo por el inicio de esta justa futbolera, tal vez era por cómo llegaba el representativo mexicano, o tal vez por lo atípico de la época del año, ya que es el primer mundial que se celebra en invierno prácticamente, algo pasó pero cuando rodó por primera vez el balón en Qatar hace 1 semana me volví a emocionar, por poder ver diario fútbol –deporte que me apasiona- y también lo tengo que reconocer por ver a la “Decepción Mexicana”.

Todo México llegaba con la ilusión de que nuestro equipo haría un gran segundo duelo del mundial y ni más ni menos que Argentina sería el rival, previo al duelo, tanto en la sede mundialista como a través de redes sociales, mexicanos y argentinos empezaron a calentar el duelo y en Qatar desgraciadamente hubo conatos de bronca entre ambas aficiones.

No es para menos –sin justificar la violencia-, son dos naciones donde el fútbol es el deporte predilecto por excelencia, aunado a ello, ambas escuadras han venido acrecentando su rivalidad deportiva en diferentes torneos y mundiales, al final, ya sabemos cuál fue el resultado, Argentina confirma una ‘paternidad’ en mundiales sobre nosotros y se nos ha complicado el pase a Octavos de Final, tal vez cuando lleguen a leer esto ya sabremos si empacamos maletas y regresamos a México o nos quedamos unos días más en tierras mundialistas.

Crónica de una muerte anunciada, diría García Márquez, y ¡cómo no!, ya lo veíamos vislumbrado era claro un rompimiento entre jugadores y cuerpo técnico, los últimos dos años fueron una verdadera vergüenza, incluso lo dije en mis primeras columnas ¿A qué vamos al mundial?, pero esto es resultado no solo de los últimos resultados –valga la redundancia- si no, de un sistema de competencia de la Liga Mexicana que de verdad es de risa.

La regla 3/8 , que te permite en un partido en México alinear hasta 8 jugadores no formados en México lease extranjeros, el sistema de competencia donde prácticamente el lugar 12 puede ser campeón y lo mas bajo y ruin, la suspensión hasta 2026 del descenso y ascenso, ¿En qué liga del mundo nadie desciende y asciende? Si, sólo en México

El hecho de que se facilite la llega de extranjeros es sólo beneficio de ‘tranzamanagers’ y directiva, ya que ¿Cuántos extranjeros de medio pelo han llegado y han pasado fugazmente? Y opacan la oportunidad a canteranos mexicanos de mostrarse y afianzarse en primera división.

También el hecho de traer entrenadores de ‘renombre’ per que no conocen nada de la liga mexicana, ni del entorno cultural del país hace que los resultados tarde o temprano terminen negativos. ¿Qué esperan los dueños del balón en México léase Azcarraga, Salinas, Martínez Irarragorri, Hank etc para cambiar todo desde arriba? Ya que de nada sirve mover cada 4 años a la pieza de abajo si toda la cabeza es un desmadre.

Nos leemos en la próxima.