HUMMO calienta motores para gran inauguración Decembrina Un nuevo concepto llegará a Metepec este Sábado 3 de Diciembre, no te lo puedes perder.

Hummo es un proyecto que nace por el amor a la cocina y el buen comer de alimentos ricos y saludables, el proyecto, conformado por Maximiliano Carbajal, Claudia Aguilar y Maximiliano Carbajal hijo quiere incrustarse no solo en el paladar de muchos, sino también en los corazones de sus comensales con insumos de la más alta calidad.

Hummo es un nombre que se le ocurrió a Claudia y es una metáfora que nos hace ilusión a las chozas de antaño, así como los aromas deliciosos de una cocina mexicana.

Bajo el lema: Breakfast, Brunch & Lunch, buscan ofrecer productos equilibrados entre el sazón de la abuela y lo saludable de la alimentación, así que las maravillosas instalaciones propiciarán un ambiente de tranquilidad y armonía para cualquier ocasión, saborearás cada uno de los exquisitos platillos que tienen preparados para sus comensales.

Hummo ofrecerá además coctelería a la carta por lo que no habrá excusa para no pasarla bien, así que si quieres pasar un rato muy agradable en familia, recuerda que Hummo abrirá sus puertas este Sábado 3 de Diciembre en punto de las 9:00 am por lo que te esperan con los brazos abiertos en su “Gran Inauguración”.

La primer sucursal de Hummo se encuentra en “Plaza Roma”, Calle Benito Juárez #1239 en San Lorenzo Coacalco, cp: 52140.