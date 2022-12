Martí Batres: una “corcholata light”

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, asegura que no hay persecución política contra los alcaldes de oposición, hay un trabajo institucional con todos y con ninguno se ha roto la relación. Sin embargo, acota, si hay diferencias, se expresan.

“Trabajamos con las diversas alcaldías, independientemente de quién gobierne, y cuando necesitan algo, inmediatamente los ayudamos, los atendemos y convocamos. Hay buena relación en términos de trabajo”.

Ahonda: “Pero cuando fueron agredidos los jefes policiacos por una alcaldesa, evidentemente no podíamos permitir que esto sucediera, sino que teníamos que tener una postura de esto, o que en la alcaldía de Álvaro Obregón o Cuauhtémoc borran murales, no podemos permitirlo, y si hay diferencias, se expresan”, abunda.

Al cuestionarlo sobre sus aspiraciones para 2024, cuando se elige al jefe de Gobierno, Batres asegura que sigue concentrado en su encargo en el Gobierno capitalino y que cuando sea el tiempo para definir, lo hará.

“Estamos en 2022 y tengo responsabilidad de Gobierno y aquí estoy centrado en mis responsabilidades y creo que es lo mejor, porque en cada responsabilidad que he tenido he cumplido con mis objetivos, el encargo. Siempre he tenido buenos resultados y así será. Y antes de hablar del futuro, yo hablo del presente, no me distraigo”, sostiene.

El secretario de Gobierno comenta que a la fecha hay por lo menos 4 mil comerciantes informales menos en el Centro Histórico, lo cual se ha resuelto por la vía política en un diálogo con las organizaciones.

“Calculamos que hay entre 3 mil y 4 mil comerciantes en la vía pública menos en la zona central. Nada más en Eje 1 Norte, en carriles del arroyo vehicular, había mil 400 puestos ambulantes, pero se ordenó; se reconquista la Alameda Central, aunque hay estira y afloja, lo mismo los portales del Palacio del Ayuntamiento. Reducimos el torerismo y recuperamos la Plaza del Estudiante”, expone.

Batres delinea que su trabajo se enfoca en cuatro temas centrales. Uno es la disminución de la violencia en las manifestaciones, por lo menos de 75%; el segundo, contener presiones para afectar la economía familiar por el incremento del pasaje en el transporte público; la tercera, lo que califica como buena relación con el Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de diversas reformas que ha enviado la jefa de Gobierno.