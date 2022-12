“Plan B” de reforma electoral será acotado, reconoce AMLO

Las reformas en materia electoral que propondrá el Gobierno de México al Congreso serán de corto alcance, acotadas y con poco margen para hacer cambios fundamentales al sistema electoral, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró que la posibilidad de conseguir una reforma constitucional en el Congreso es nula, y por ello recurrirá a una reforma en leyes secundarias que tendrán menor alcance.

“Va a venir mañana el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) a dar a conocer en qué consiste nuestra reforma.

“Está muy acotada, porque no podemos violar la Constitución, no debemos, porque como no hubo reforma constitucional, no va a haber, son muy pocos los márgenes. Pero se requiere esto. Ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arriar banderas”, expuso López Obrador.

Insistió en que los partidos políticos opositores pretenden que continúen prácticas que consideró indebidas en el sistema electoral.

“Dando como hecho que los partidos de oposición no quieren que se le reduzca el presupuesto al INE, no quieren que se reduzca el número de legisladores de 500 a 300, no quieren que a los consejeros los elija el pueblo, quieren que los siga eligiendo los partidos. Eso es, es realmente una tomadura de pelo colectiva”, recalcó el presidente.

Insistió en que personalmente no apoyará públicamente a alguno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura de Coahuila.

En esa entidad está por cerrarse el registro de quienes serán incluidos en la encuesta que levantará ese partido para definir a su coordinador de comités, que en los hechos será el candidato.