PROPIEDAD DEPORTIVA

Por Charly Vázquez Uría

Lo dijimos en la columna de la semana pasada y no, no soy adivino, México quedó eliminado del mundial, tremendo “papelón”, desde el mundial de 1994 hasta el de 2018, la Selección Mexicana calificaba a octavos de final, ahora, tras 28 años se quedó en fase de grupos.

No quiero seguir escuchando o leyendo argumentos de que “nos quedamos a un gol”, “si no hubieran marcado fuera de lugar”, “Si Argentina hubiera metido otro”, esos son pretextos mediocres, seamos realistas, la realidad de la selección mexicana y el fútbol mexicano va más allá de un partido.

Empecemos, ¡cómo queremos trascender si en nuestro fútbol mexicano se prioriza a los jugadores extranjeros!, por esa famosa regla de 10 registrados en un equipo y para una convocatoria de juego 8 pueden estar en la cancha, estamos hablando de 8 futbolistas prácticamente el 90% de un equipo titular puede ser extranjero, ¿Dónde está el apoyo al joven mexicano que quiere sobresalir?, por esa razón y esa bendita regla, tanto directivos como los representantes “hacen su agosto”, hay extranjeros que en su país valen 5 pesos y aquí los compramos en 50, ese es el primer punto, darle prioridad a los extranjeros.

Punto dos; México tiene una liga que es la única a nivel mundial en no tener “descenso” ni “ascenso”, por así convenir a los intereses de ciertos dueños, ¡cómo es posible que nadie descienda por pésimo rendimiento en un año y que al contrario, nadie ascienda por gran logro en la liga inferior!, desde ahí se basa, desde que el jugador del equipo que peligra no tiene la presión, no tiene la necesidad de mejorar puesto que no va a descender.

Punto tres; el formato de competencia, en una liga de 17 participantes de primera división, califican y puede ser campeón hasta el lugar número 12, si ya con la tradicional liguilla de 8 calificados era de cierta forma injusta, ahora con doce equipos, más del 50% de la liga tiene posibilidades, ¿Dónde está el premio al esfuerzo?

Por eso titulé la columna de esta semana como el DT es la punta del iceberg nada más, hay serios problemas que tenemos que cambiar de ya, tenemos un mundial en 4 años donde seremos anfitriones y no tendremos eliminatorias, ni Olímpicos, ni Copa América, ni nada, ¿Qué carajo vamos a hacer?, eso sí, podrán tener una lista de 50 candidatos a entrenador, para mi, que cumpla con 3 cosas, mexicano por nacimiento ( o bien extranjero con varios años en México) ya tuvimos 2 extranjeros en los últimos 2 mundiales y no pasó nada, ganador, que haya conquistado al menos un título y que conozca bien el mercado mexicano, voy a soltar tres nombres y ustedes dirán, Guillermo Almada, Ignacio Ambriz y Antonio Mohamed.

Nos leemos en la próxima.