AMLO: Tren Maya utilizará diésel no contaminante de refinería Deer Park

AMLO: Tren Maya utilizará diésel no contaminante de refinería Deer Park Es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el Tren, de bajo contenido de azufre, no contaminante, sino que ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se utilizará en toda la Península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco.