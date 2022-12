ALIANZA POR LA PROSPERIDAD: EL PLAN QUE AMLO PROPONE A EU PARA RESCATAR A AMÉRICA

Relanzar una alianza entre las Américas por la prosperidad, fue el planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Chris Dood, representante especial para las Américas de Joe Biden, durante la reunión privada que sostuvieron en Palacio Nacional, en el marco de los 200 años de la relación bilateral.

“Cómo podemos hacer para reducir la pobreza e incrementar el bienestar, porque si no, el crecimiento económico no sirve de mucho. Entonces se va a plantear en la cumbre ahora en enero por qué no nos aliamos para la prosperidad, hacer una alianza, un nuevo trato entre los países América Latina y Estados Unidos, que se trate América Latina con respeto, respeto a su integridad, como aliados, y que dejemos atrás muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo”, expresó el canciller Marcelo Ebrard en entrevista con medios de comunicación al término de la reunión.

El secretario indicó que también se habló sobre la integración económica entre “países amigos”, dado que es claro que México es el primer socio comercial y el ritmo del crecimiento económico entre ambos será cada vez más acelerado.

Además, compartió que el presidente Joe Biden envió una carta a su homólogo mexicano.

“Un mensaje muy cálido del presidente Biden: mandó una carta, seguramente el presidente López Obrador mañana la va a dar a conocer, tiene que ver con la relación de los primeros 200 años de México-Estados Unidos, y de cómo se visualizan lo que sigue. Como va haber una cumbre, y ustedes saben, en enero, ahí vamos a poder ver los contenidos de esta nueva etapa de la relación México Estados Unidos”, agregó en referencia a la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará en México.

Aunque no fue el principal tema de la conversación, se tocó el tema de la remoción de Pedro Castillo como presidente de Perú, pues es un tema de preocupación por la “inestabilidad” que hay.

Compartió que el mandatario mexicano expresó que Castillo es un “hombre bueno, una buena persona”.

A su salida, Chris Dood solo manifestó: “Felicidades para las fiestas de Navidad y por la Virgen de Guadalupe”.