No hay ruptura en Morena, sostiene AMLO

Luego de que Ricardo Mejía Berdeja descalificó la encuesta de Morena en Coahuila en la que no obtuvo victoria como candidato a la gubernatura por Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los aspirantes deben aceptar el resultado por unidad del partido.

En conferencia, el mandatario federal sostuvo que lo importante es la unidad del partido y no pasa nada si existiera inconformidad.

“El que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado, a veces no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme, o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide”, sostuvo.

Al señalar que hay que tenerles confianza a los ciudadanos que deciden, López Obrador descartó que exista ruptura tras la inconformidad del subsecretario de Seguridad Pública ante la elección de Armando Guadiana como el abanderado del partido de cara a la elección a gobernador del próximo año.

“Cada quien es responsable de sus hechos, yo no me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino, porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador.

Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, pero no pasa nada, hasta en el caso de que alguien se inconformara, no pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa. No se puede ser rebelde sin causa, y si no hay elementos, no hay pruebas, si no nada más es porque ‘yo quería, y como no me toman en cuenta, pues me voy’, además me están tirando lazo los del boque conservador”, sostuvo el mandatario federal.

Por ello, al recalcar que no se mete en esta controversia, dijo estar enterado del proceso para elegir candidato y expresó su confianza en la metodología.

“No me implico en estos asuntos. Es mi partido pero yo tengo licencia, estoy ocupado de cumplir con mi responsabilidad de ser Presidente, sin embargo estoy enterado y conozco como lo establecen los estatutos, que para elegir candidato se llevan a cabo encuestas. Yo, cuando fui dirigente en Morena procuré que se establecieran los estatutos, la selección de candidatos mediante encuesta, porque tiene ventajas”, mencionó.