Avalan a cuatro que van por candidatura independiente

El pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) consideró procedentes cuatro de ocho escritos de personas interesadas en postularse a una candidatura independiente para la elección de gubernatura 2023.

Las personas que podrán buscar apoyos para ser candidatas independientes son: María del Rosario Mendoza Gómez, Jesús Iván Pinto Medina, Abelardo Gorostieta Uribe y Ana Elena Medina Pacheco.

El IEEM recibió ocho Escritos de Manifestación de Intención (EMI) de personas interesadas en participar bajo la figura de una candidatura independiente para la Elección de Gubernatura 2023.

Los escritos de José Luis Barradas Rodríguez, Victoriano Encarnación, Roque Alberto Velázquez Galindo se tuvieron por no presentados, y el de José Adolfo Murat Macías no fue procedente.

Al respecto, la consejera Paula Melgarejo explicó en entrevista que los tres casos no presentados fue porque no cumplieron con todos los documentos, mientras el de improcedencia fue porque no acreditó los requisitos legales, pues la persona fue candidata en el proceso electoral del 2021 y una exigencia es que no debieron ser abanderados en el proceso anterior.

A partir de este jueves las cuatro personas podrán recabar el apoyo de la ciudadanía por medio de una Aplicación Móvil (APP), administrada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El periodo de captación de apoyo debe iniciar el 15 de diciembre de este año y concluir el 12 de febrero de 2023, pues tienen 60 días para ese proceso.

Las y los aspirantes deberán acreditar el respaldo de 3% de la Lista Nominal de Electores de la entidad, distribuido en 64 municipios mexiquenses, y por lo menos del 1.5% de la Lista Nominal en cada uno de ellos; es decir, captar un estimado de 373 mil 387 apoyos.