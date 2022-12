En CDMX hay 300 casos diarios de Covid-19

Eduardo Clark García, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, informó que desde hace cinco semanas han incrementado los contagios de covid-19 y actualmente hay cerca de 300 casos diarios en la capital del país.

Explicó que a pesar del incremento, la Ciudad de México “está muy lejos” de tener las altas cifras de contagios que hubo hace un año, con la variante ómicron.

“Llevamos un poco más de cinco semanas de ascenso en covid. Hoy estamos viendo cerca de 300 casos positivos al día en el programa de pruebas de la Ciudad, es decir, que ha subido bastante; aunque está todavía muy lejos de los números que llegamos a tener de casi 10 mil positivos al día, en los momentos más fuertes de la pandemia, con ómicron, hace un año”, dijo.

Insistió en que las cifras actuales no se pueden comprar con “los peores momentos de la pandemia” y destacó que también hay un número muy bajo de hospitalizaciones por covid-19, que al día de hoy son menos de 60 pacientes.

“Si ha subido y hay que cuidarnos, pero no hay que compararlo con los peores momentos de la pandemia, estamos mejor y esto va muy de la mano de lo que estamos viendo, que es un número muy bajo de casos hospitalizados, menos de 60 hospitalizados aquí en Ciudad de México, si lo comparamos con los más de 10 mil que llegamos a tener hace dos años, pues puede entender la gente la diferencia que ha sido la vacunación, la prevención, el aprendizaje del uso de cubrebocas, que aunque siguen los casos covid, la ciudad pueda permanecer en cierto grado de normalidad”, resaltó.

El funcionario capitalino afirmó que las autoridades locales no tienen previsto hacer obligatorio el uso de cubrebocas, pues recordó que nunca se ha sancionado que no se utilice.

Sin embargo, hizo un llamado a mantener las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y la sana distancia, durante la temporada invernal y principalmente en espacios cerrados o con aglomeraciones.

“Nosotros no tenemos pensado y nunca lo hicimos, el hacer obligatorio el uso del cubrebocas, lo que si seguimos reforzando es el mensaje aquí en la ciudad del uso del cubrebocas de manera muy recomendada ene espacios concurridos, en espacios cerrados, dónde convivimos con gente con la que no cohabitamos, no cuesta nada ponernos el cubrebocas, puede generar efectos positivos muy buenos. Por esa razón la recomendación es que en esta temporada invernal usemos el cubrebocas”, resaltó.