PROPIEDAD DEPORTIVA

Por Charly Vázquez Uría

Queridos lectores, primero que todo, pido me disculpen por no sacar columna la semana pasada, hubo situaciones laborales que me impidieron, pero me da gusto regresar este día y como lo vaticiné, Argentina después de 36 años consiguió su tercera copa del Mundo, Messi por fin logró conquistar el mundo de la mano de su Selección y se une a Kempes y Maradona como los capitanes que alzaron la dorada.

¡Qué final!, en mis prácticamente 30 años de vida, dentro de los cuales haciendo el uso de razón recuerdo desde la final del 2002 a la fecha, no había visto una final de tal magnitud, vimos el pasado y el futuro en el fútbol, la consagración de Leo Messi en su selección y ver la calidad de jugador que es Mbappé –que de hecho ya fue campeón del mundo-.

Y no les voy a hablar de cómo fue la final,ni el desarrollo del juego, quiero hacer hincapié en un par de cosas; la primera y es pregunta, con la obtención de este título ¿Messi se convierte en el mejor jugador de la historia?, para mí, la respuesta es no, de la historia no, de la actualidad si, Lio lo ganó todo con el Barcelona, conquistó una Copa América son su selección después de casi 28 años, y ya ganó una Copa del Mundo, pero, para ser considerado el mejor de la historia para eso tiene que desbancar a ni más ni menos que a , Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, es cierto, son épocas distintas, el fútbol también era distinto, los campos, uniformes, vestidores, balones etc, pero lo que hizo el brasileño de conquistar 3 copas del mundo es –hasta ahora- prácticamente imposible.

De ahí se pueden desprender mucha polémica, de que Pelé no jugó en Europa, que Maradona fue mejor pero no ganó Champions y es aquí donde yo les voy a dar mis explicaciones:

Ahora el top 3 de los más grandes del fútbol, queda Pelé, Messi y Maradona, por qué el brasileño primero, ya lo dije, por que ganó 3 copas del mundo a su corta edad, Messi segundo porque ha estado prácticamente 10 años siendo el top, ganó todo con Barcelona, conquistó Copa América y ahora el Mundial, y por qué desbanco a Maradona, porque desgraciadamente se habló siento, más de lo que pasó con el extra cancha que en ella, si, fue campeón en 1986, gran jugadorazo, de excelentes condiciones pero en la elite solo estuvo si mal no estoy 5-6 años hasta que llegó el tema de sus adicciones, problemas personales y escándalos.

Es mi humilde modo de ver, y qué mejor forma de tener el pináculo de una carrera con una obtención de la Copa del Mundo, como la de Messi, empezará la leyenda y ahora viviremos el futuro y van a ver una nueva rivalidad, lo que haga Mbappe y Erking Haaland.

