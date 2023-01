No existió sabotaje, solo es falta de mantenimiento: Fernando Espino Fernando Espino, presidente del Sindicato Nacional de Ttabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), aseguró que “no hay sabotaje, lo que hay es falta de mantenimiento”.

Aseguró que los trabajadores nunca harían un acto así, con lo cual dijo estar en desacuerdo con el informe del director del metro y yermo Calderón y en este lunes señaló que el desprendimiento de vagones de la Línea 7, el pasado domingo, se debió a la manipulación de unos pernos y un cintillo de seguridad.

Espino añadió que los percances registrados al interior del Metro, son porque desde hace 24 años no habido inversión para dar mantenimiento mayor a este importante transporte de la capital del país.

“En 53 años nunca hemos tenido un problema por falta de seguridad, categóricamente No hay sabotaje en el Metro. Lo que hay son 176 trenes circulando con sobrekilometraje y 125 trenes abandonados que deben rehabilitarse”.

Este dato de los 176 trenes circulando con sobrekilometraje, echa por abajo la declaración del director del Metro que aseguró que se mandan a mantenimiento sistemático cada 10 o 12 mil kilómetros, como fue el caso del tren averiado ayer en Línea 7, dijo.

“Los trabajadores del Metro no escondemos nada. Hace 24 años que no hay inversión económica para dar mantenimiento. Nosotros no aceptamos por ningún motivo la versión del sabotaje, tenemos 53 años dando mantenimiento y operando el Metro y nunca hemos tenido un sabotaje en el Metro, eso nunca lo haríamos, es ya la tercera generación de trabajadores, técnicos altamente capacitados, técnicos muy responsables, comprometidos con el servicio que prestamos a los millones de usuarios”.