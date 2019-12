Varios locales incendiados en un centro comercial en el centro de #Chile durante las manifestaciones de este jueves, luego de que se corriera el rumor de que la policía había torturado a un menor en el interior del inmueble.

De acuerdo con los medios locales, al menos siete locales del centro comercial Arauco Quilicura, fueron saqueados y quemados cuando un grupo de manifestantes, que denunciaban el acto violento por parte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Los bomberos tomaron un tiempo en controlar las llamas debido a un supuesto ataque con piedras por parte de los manifestantes. Por su parte, el alcalde de Quilicura, Juan Carrasce, solicitó al instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez que investiguen el caso; tras recibir una supuesta denuncia de un tercero que daba fe de la tortura al menor.

Sin embargo, la PDI rechazó las acusaciones, argumentando que no existen registros de actividad policíaca del personal institucional en el día y lugar indicados, y que se trata de una campaña de desprestigio hacia las autoridades. De igual manera, circula en redes sociales in vídeo donde se escucha a una mujer preguntándole a uno de los bomberos si fueron atacados por los manifestantes, a lo que el elemento contestó que no.