AMLO reconoce incremento en delitos en el país

El Presidente señaló que se está trabajando de manera coordinada

Si bien aseguró que en la reuniones con el gabinete se atiende diariamente el problema de la inseguridad, amén de que ya se cuenta con más elementos de la policía y de la Guardia Nacional (GN) para combatir a la criminalidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la tendencia de delitos en el país va a la alza.

El gobierno federal trabaja todos los días para pacificar al país. Pese a que se trata de un problema complejo, existen ventajas importantes que permiten avanzar, especialmente porque hoy existe otro enfoque para abordar el problema. Dado que todos somos responsables de garantizar la paz, se trabaja coordinadamente con autoridades locales y se refuerzan las acciones para que no existan vacíos; la inseguridad está relacionada con la corrupción, por lo que es importante revisar el desempeño de los servidores públicos y asegurar que no exista impunidad.

Al encabezar el informe de avances en materia de seguridad pública en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que personalmente atiende el tema que más preocupa a la población y señaló que se ha empezado de cero.

Además de que hoy se trabaja de manera coordinada y con la perseverancia del trabajo diario, el presidente recordó que cada vez se cuenta con más elementos para consolidar la Guardia Nacional, así como instalaciones y cuarteles para su operación. Igualmente, hoy se dispone de un sistema de inteligencia eficaz que dejó a un lado el espionaje a opositores para enfocarse al propósito de garantizar la seguridad pública.

“La ventaja mayor que tenemos es el enfoque, una estrategia que consiste en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estamos seguros de que vamos a poder garantizar la paz, la tranquilidad. Tenemos muchas cosas buenas a favor.”

Durante su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó los resultados de materia de incidencia delictiva, situación de las corporaciones policiales, asistencia a las mesas de seguridad y despliegue de la Guardia Nacional en el país https://bit.ly/38YsH9o

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que el propósito del informe de la SSPC no es otro que brindar elementos a la población con transparencia total, y recordó que el gobierno federal realiza diversas acciones para apoyar a las entidades federativas:

“Todos tenemos que hacernos cargo, hacernos responsables y tenemos que garantizar la paz, la tranquilidad en todo el país.”

Explicó que la incidencia delictiva en homicidios o robo de vehículos se concentra en determinado número de estados, varios de los cuales registran evidente disminución de delitos, por lo que es relativa la percepción de delincuencia generalizada.

“¿Qué estamos haciendo en este caso? Reforzando, ayudando con acciones especiales. Esto es lo que se viene haciendo y pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan; eso no es recomendable. Este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención, más que otros, y hay veces que no se atiende de manera directa.”

Subrayó que se mantiene buena relación con los gobernadores y que cuando no hay resultados en alguna entidad, el gobierno federal fortalece su presencia.

“Cuando no hay participación de los gobiernos locales, nosotros tenemos que suplir. No puede haber vacíos, los vacíos de poder no deben de existir, sobre todo cuando se trata de la autoridad, porque los vacíos siempre se llenan, por la autoridad o por otros.”

En ese contexto, el presidente anticipó que existen avances en coordinación con los estados para el mejoramiento de las condiciones de las policías locales y anunció:

“Hay un plan para mejorar los salarios de los policías, también para contratar a más policías para enfrentar el déficit que se tiene garantizando mejores sueldos, mejores prestaciones en general. Ya hay modificaciones al fondo que se utiliza para la seguridad pública en los estados y en los municipios.