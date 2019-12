¡TORTILLAZO AL SALARIO MÍNIMO!

Como regalo de fin de año y dando la bienvenida al incremento del salario mínimo, los industriales de la masa y la tortilla han comenzado a aplicar un incremento de tres pesos al kilo de la tortilla

El incremento en el costo de este alimento, que hasta el 2018 formaba parte de la canasta básica en México, fue anunciado por algunos industriales al inicio de la semana con el argumento del aumento del precio de la tonelada de harina.

Como regalo de fin de año, los industriales de la masa y la tortilla aplicaron un incremento de tres pesos al kilo de la tortilla en varios estados del país.

Los industriales de la masa y la tortilla argumentan que el incremento obedece a que los dueños de las tortillerías les han informado que el alza al precio de la tonelada de Maseca y harina ha sufrido alteraciones tres veces durante este año.

En algunos expendios el kilo se vendía a 13 y otros a 15 pesos, por lo que éste subirá entre 18 y 22 pesos el kilo, según la zona donde se localicen.

Los precios al consumidor de la masa y tortilla subieron un peso en algunos de expendios molinos aunque los industriales preparaban subirla hasta 22 pesos a partir de enero y resarcir la merma en sus utilidades por el incremento salarial, la tonelada de maíz y harina, así como en servicios públicos, pero ante el alza del salario mínimo decidieron dar el albazo y este martes en varios expendio del país se vio el incremento aunque este aún no está autorizado

Desde el pasado domingo se había dado a conocer que se daría el incremento de 3 pesos por kilo de tortilla, además que sería por etapas y en diversos meses del 2020, empezando por el estado de Chiapas, pero la voracidad de los expendedores se redituó en varios estados.

Así, desde ayer las tortillas se venden en 18 pesos por kilogramo y la masa en 16 pesos informó Cuauhtémoc Mercado representante de los industriales en Tamaulipas.

Dijo que en esta zona el consumo al día por familia oscila entre los 500 gramos y kilogramo y la intención es que enero los precios queden homologados con Ciudad Victoria, donde los costos al consumidor de esos básicos es de 20 pesos.

Desde hace dos años, explico se han mantenido los precios de 17 pesos de tortilla por kilogramo, pero la decisión se tomó ante los incrementos al matiz que en este 2019 acumulo alzas del 30% y lo que en enero se agregará el salario mínimo que subirá a 22 pesos.

El nuevo costo aún no se aplica en todas las tortillerías del estado, pues no han logrado acuerdos entre grupos de industriales, quienes se han negado a dar declaraciones por temor a multas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues aseguran son más vigilados que otros comercios.

Destacó que han buscado apoyo del Senado y a la Cámara de Diputados para que regrese la tortilla a la canasta, “no estamos pidiendo ayuda a fondo perdido, sino una línea de financiamiento para equipo y nuevas tecnologías”.

Señaló el líder tortillero que la importancia de fortalecer la cadena productiva maíz-tortilla; y vincular al campo con el industrial, sin coyotes y sin intermediarios.

“Gobierno no nos des regalado, queremos financiamiento. Se están privilegiando sólo a las tiendas de conveniencia”, insistió.

Será a principios del 2020, con otro incremento en el costo de la tonelada de Maseca, cuando más industriales en el país se sumen al alza del precio del kilogramo de tortilla.