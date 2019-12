MANUEL BARTLETT: PURO Y SANTO DE LA 4T

La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de supuesto enriquecimiento ilícito y conflicto de interés, al omitir informar de 25 inmuebles y 12 empresas en sus declaraciones patrimoniales.

Manuel Bartlett alcanzó fama de cínico durante la elección presidencial de 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari se impuso por un fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. Su frase “Se cayó el sistema”, para justificar el fraude se volvió parte de la historia negra de México.

Manuel Bartlett enfrentó denuncias por las presuntas irregularidades en su declaración patrimonial; empresas y propiedades millonarias no reportadas.

Ayer la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de supuesto enriquecimiento ilícito y conflicto de interés, al omitir informar de 25 inmuebles y 12 empresas en sus declaraciones patrimoniales, dejando entre ver que el indiciado es el protegido de la llamada Cuarta Transformación y aunque lo nieguen, resultó ser puro y santo.

En conferencia de prensa, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, reveló la inexistencia de pruebas sobre el ocultamiento de bienes propiedad de Bartlett Díaz, en su encomienda como funcionario público desde su arribo a la dirección de la CFE, el 1 de diciembre de 2018.

“En la temporalidad de los hechos denunciados, el investigado no tiene ninguna injerencia o control en las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron”, porque éstas pertenecen a sus hijos y a su pareja sentimental Julia Elena Abdala Lemus.

Estas propiedades, aseguró, no fueron incluidas en la declaración patrimonial del funcionario porque no están casados legalmente.

“La Secretaría de la Función Pública únicamente tiene atribuciones para investigar y, en su caso sancionar, los actos cometidos de servidores públicos durante su desempeño en la administración pública federal y hasta siete años después, cuando las responsabilidades, de acuerdo con esta legalidad, prescriben”, agregó.

No obstante, comentó sobre la solicitud a la Contraloría Interna del Senado de las copias certificadas de las declaraciones patrimoniales de Bartlett Díaz, de 2014 a 2018, para conocer cuál fue su situación patrimonial, pero al no tener un cargo público, no es de la competencia de la SFP investigarlo o sancionarlo.

Hasta octubre se habían presentado 21 denuncias en contra de Bartlett Díaz por presunto conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito como funcionario público.

“Bartlett no ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos de dichas empresas como podría ser la celebración de contratos, que no hay existentes bajo este gobierno”, concluyó.