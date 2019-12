Clausura Fiscal General curso Destrezas de Litigación Avanzadas, sexta y séptima generaciones

Alejandro Gómez Sánchez, entregó reconocimientos a los Agentes del Ministerio Público que obtuvieron los mejores promedios.

El Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, clausuró el curso “Destrezas de Litigación Avanzadas”, Sexta y Séptima Generaciones, dirigido a 76 Agentes del Ministerio Público de diversas áreas de la Institución, a quienes pidió su máximo esfuerzo para ser la Fiscalía con las mayores capacidades procesales de este país.

El objetivo del curso fue otorgar herramientas útiles a los servidores públicos a efecto de poder estructurar una correcta teoría del caso en cada una de las audiencias que convergen en la etapa de investigación, esto a través del conocimiento de las bases probatorias que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El evento de clausura tuvo como escenario la sala de prensa del edificio central, donde el Fiscal de Justicia estatal entregó reconocimientos a los servidores públicos que obtuvieron los mejores promedios en esta capacitación, la cual tuvo una duración de seis semanas. Los participantes de la Sexta Generación fueron capacitados en temas de género, en tanto que los de la Séptima Generación en el tema del delito de secuestro.

Previo al acto de clausura, el Titular de la Fiscalía estatal dirigió a los servidores públicos presentes un mensaje donde reconoció su desempeño y compromiso con la Institución y la sociedad mexiquense.

“Me da la impresión consecuentemente no solamente que fue un curso que les permitió a ustedes tomar esas herramientas jurídicas, sino también el integrarse entre ustedes mismos, lo cual me alegra muchísimo, porque sin duda alguna las experiencias que cada uno de ustedes vive y van transmitiendo a los demás, pues también son sumamente enriquecedoras y nos ayuda a consolidarnos más como institución, de verdad, muchas felicidades, me alegro mucho que sigamos construyendo no solamente institución, sino familia en la Institución”, expresó.

“Gran parte de este curso ha sido eso, el respaldar a ustedes que llevan esa representación nada menos y nada más que de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante la autoridad judicial y defender nuestro punto de vista, defender nuestro criterio, no solamente defender a la víctima, que sería la primera parte que nos toca. Estamos defendiendo toda una Institución”, finalizó.

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes el Vicefiscal General, Fiscales Centrales y Coordinadores de distintas áreas de la Fiscalía General.