Le reclaman a AMLO por el aeropuerto de Texcoco

CFE no es monopolio, es una empresa pública con función social, afirma presidente López Obrador en Manzanillo

Un ciudadano le reclamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la cancelación de la construcción de aeropuerto de Texcoco a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este domingo, queja a la que Rocío Nahle, Secretaria de Energía, respondió diciendo que si no estaba de acuerdo con esta decisión, podía utilizar la Terminal de Autobuses de Pasajeros del Oriente (TAPO).

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que el mandatario fue increpado por el hombre a su llegada a la Ciudad de México en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müler, y de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), luego de su gira de trabajo por Colima.

“Necesitamos aeropuerto”, le gritó un sujeto al Presidente, ante lo que López Obrador únicamente apresuró el paso. “Arriba Texcoco”, gritó el ciudadano.

Posteriormente, el hombre continuó con sus reclamos, lo que generó molestia en la Secretaria de Energía, quien comenzó a responder a las críticas.

“Este aeropuerto es insuficiente Señor”, continúo diciendo. “Claro, por eso vamos a hacer santa Lucía, mi chavo”, respondió Nahle.

Finalmente, el hombre comenzó a gritar “Texcoco, Texcoco”, ante lo que lo que la Secretaria de Energía se limitó a responder diciendo que si no estaba de acuerdo con la decisión, podría utilizar la Terminal de Autobuses de Pasajeros del Oriente (TAPO) para trasladarse.

“Si no, pues vete a la Tapo”, respondió Nahle.

Esta no es la primera ocasión en la que un ciudadano aprovecha la cercanía con el Presidente para reclamarle alguna situación o para solicitarle ayuda en un tema específico, tal es el caso de una ciudadana que hace un par de días abordó al tabasqueño para solicitarle que le otorgue una beca.

En el último día de actividades de la gira de supervisión de infraestructura eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que, al final del sexenio, la Comisión Federal de Electricidad alcanzará como mínimo la cobertura del 56 por ciento como empresa pública mayoritaria en distribución de energía eléctrica en el país:

“Esto no es monopolio, es proteger una empresa estratégica del pueblo y de la nación. Ahora estoy leyendo las críticas de los conservadores que dicen que regresa la CFE a ser un monopolio. No, regresa a cumplir su función social.”

Al término del recorrido por el la Central Termoeléctrica y de Ciclo Combinado ‘General Manuel Álvarez Moreno’, acompañado por el director general de la CFE, Manuel Barttlet Díaz, el primer mandatario se refirió al planteamiento de trabajadores en torno a modificaciones en el contrato colectivo de trabajo:

“Este cambio lo hicieron hace dos o tres años, tienen tache los dirigentes, querían quedarse ellos con sus privilegios… [Pero] lo que se hizo fue quitar los privilegios para los dirigentes, no aumentar los años de trabajo para la jubilación. Tenemos que ponernos de acuerdo, trabajadores y dirigentes.”

Agregó que el planteamiento será analizado y dio la instrucción al titular de CFE para dialogar y buscar una solución de manera conjunta y en consenso.

El presidente afirmó que el gobierno federal mantiene el compromiso de no aumentar las tarifas de luz y se competirá en igualdad de condiciones con el sector privado, por lo que será fundamental el apoyo de los trabajadores para ofrecer precios justos y fortalecer el desarrollo del país con el respaldo e inversión del propio gobierno federal.