Coca-Cola multada por autoridades israelíes por aprovecharse de su posición en el mercado.

De acuerdo con los medios, este jueves el regulador antimonopolio de Israel ha multado a la subsidiaria local de The Coca-Cola Company con aproximadamente 10,4 millones de dólares por una infracción de las normas de competencia.

Según The Times of Israel, la empresa Central Bottling Company fue acusada de aprovecharse de su posición de monopolio en el mercado de refrescos para obstaculizar las ventas de fabricantes locales. En particular, obligaba a sus competidores a retirar sus productos de los refrigeradores que suministraba a las cadenas del comercio minorista del país.

También se determinó que la empresa había violado los términos de un acuerdo de fusión con la empresa de agua mineral de Neviot, incluyendo la reducción del precio de los productos de Coca Cola en ciertos casos para los clientes que también compraban productos de Neviot.

Por su parte, la compañía dijo en un comunicado que la audiencia era la tercera que enfrentaba por las acusaciones y que cada vez que la Autoridad de Competencia se retractaba de algunas de sus alegaciones y reducía la multa en decenas de millones de shekels.