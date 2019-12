Enorme incendio desatado en un complejo habitacional de California deja tres miembros de una familia muertos.

La esposa del hombre le dijo a la policía que el fuego comenzó en su departamento, señaló Davis en el comunicado. Todavía se investiga la causa del incendio, pero Miller dijo que no había nada que indicara que fuera un delito. Las autoridades aún no han revelado las identidades de las víctimas. Por su parte la Cruz Roja asegura que al menos unas 15 personas han recibido asistencia médica debido al incidente que aún está bajo investigación.

