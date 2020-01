Han muerto 480 millones de animales en los incendios en Australia

Es una tragedia sin fin y día tras día parece agigantarse. La ola de incendios que lleva meses devastando Australia ya mató a casi 500 millones de animales, cifra que horroriza y que puede aumentar ya que el fuego se sigue propagando por todo el país.

El número parece irreal, pero tiene una fuente sólida: fue dado tras una minuciosa investigación por un equipo de la Universidad de Sídney. Entre los 480 millones de animales muertos figuran varias especies en peligros de extinción como canguros, koalas, wombats y demonios de Tasmania. Solo entre los koalas se calcula que murieron más de 8.000 de los 28.000 que vivían en el país.

La doctora Kellie Leigh, directora de Science for Wildlife, asegura que “estamos aprendiendo muchas lecciones de esto y nos muestra lo poco preparados que estamos para enfrentar una tragedia así”.

La doctora agrega: “No hay procedimientos o protocolos establecidos, incluso los cuidadores de vida silvestre no tienen protocolos para saber cuándo pueden entrar después del incendio”.

Y lo que viene es sombrío. Tracy Burgess, voluntaria de un hospital para animales, lo advierte con un hecho negro: “no nos llegan tantos pacientes animales como esperábamos. Eso se debe a que los animales murieron quemados, sin poder escapar”.

Australia está sumergida en una ola de incendios que se vislumbra podría agravarse por dos motivos: sufre una de las mayores sequías de su historia y empezó el verano austral, por lo que no se prevén lluvias a corto plazo.