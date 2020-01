Irán pone precio a la cabeza de Trump: 80 MDD

Luego de que Irán prometiera vengar la muerte del general Qassem Soleimaní, quien pereció en un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos en Irak, durante su funeral uno de los organizadores ofreció 80 millones de dólares para quien acabe con la vida del presidente estadounidense Donald Trump. Por ello, llamó al pueblo iraní a donar un dólar cada quien para recaudar la cifra millonaria que serviría como recompensa. “Irán tiene 80 millones de habitantes. Basándonos en la población de Irán, queremos llegar a los 80 millones de dólares, que es la recompensa para quien nos traiga la cabeza de quien haya ordenado el asesinato de una gran figura de nuestra revolución.”, se oye decir al interlocutor ante miles de personas”, expresó. “Cualquiera que nos traiga la cabeza de ese lunático de cabello amarillo le daremos 80 millones de dólares de parte de la gran nación iraní. Canten si están de acuerdo”, agregó. Luego de su mensaje se escuchó en la sala decir a los presentes “Muerte a Estados Unidos”. Cabe destacar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo horas después que la muerte de Soleimani buscó detener una guerra, no iniciar una, ya que el militar iraní planeaba ataques inminentes contra los estadounidenses. Aseguró que no busca un “cambio de régimen” en Irán, pero afirmó que el uso de combatientes en Oriente Medio debe terminar. “Soleimani estaba planeando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos estadounidenses y personal militar, pero lo atrapamos en el acto y acabamos con él”, dijo Trump a periodistas en su resort de Mar-a-Lago. “Anoche tomamos medidas para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzarla”. Soleimani, un general de 62 años que encabezaba el brazo de la Guardia Revolucionaria en el extranjero, era considerado como la segunda figura más prominente en Irán después del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. El ataque representa una dramática escalada en el enfrentamiento en Oriente Medio entre Irán, Estados Unidos y sus aliados, especialmente Israel y Arabia Saudita. El principal comandante de las milicias de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, un colaborador de Soleimani, también murió en el ataque. Irán mantiene un prolongado conflicto con Estados Unidos que se agudizó la semana pasada por un ataque a la embajada estadounidense en Irak por parte de milicianos apoyados por la república islámica, ocurrido tras un bombardeo de las fuerzas de Washington a la milicia Kataeb Hezbolá, fundada por Muhandis. Tras el ataque, el primer ministro de Irak dijo que Washington había violado un acuerdo de mantener a las tropas estadounidenses fuera del país. Israel colocó a sus fuerzas militares bajo alerta máxima, mientras que Reino Unido y Francia expresaron su preocupación por el enfrentamiento. Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Soleimani murió en un operativo con un dron. Las Guardias Revolucionarias de Irán dijeron que el ataque fue llevado a cabo por helicópteros estadounidenses.

