Ríos Farjat asume como nueva ministra de la Corte

Se integró como la tercera mujer en el pleno de la SCJN

Tras recibir sus credenciales y distintivos, Margarita Ríos-Farjat, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refrendó la autonomía con la que se ha desempeñado toda su vida respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de “los poderes fácticos de cualquier índole”.

En sesión solemne, Ríos Farjat (en un hecho histórico se integró como la tercera mujer en el pleno de la Corte) señaló que entiende la autonomía como una forma de ser; “se es una persona autónoma y crítica respecto a todo y a todos o no se es respecto a nada”, refirió.

Resaltó que se ha conducido con autonomía en su vida profesional y entera; “mi pensamiento, mis elecciones y mis decisiones, autonomía que refrendo ahora en la función que empiezo a desempeñar y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca, exclusivamente, de mi saber y entender; autonomía respecto a los otros poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo, pero también a otros tipos de poderes, los fácticos, de cualquier índole”.

Ríos-Farjat advirtió que la independencia radica en una disposición del espíritu, y no en una procedencia; “con esa disposición de ánimo y con un alto sentido de la responsabilidad asumo la encomienda más alta de mi vida”, acotó.

Abundó que la sola existencia de un catálogo de derechos no los garantiza; “es necesario un entorno político plural y democrático que permita la movilidad social; a través de la responsabilidad social lograremos un mejor país y una mayor justicia para todos”, concluyó.