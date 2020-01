Un muerto y tres heridos por tiroteo en Ottawa

Una persona murió y otras tres heridas de gravedad tras un tiroteo en una céntrica calle de Ottawa, Canadá, informó la policía de la capital.

La policía de Ottawa señaló en un comunicado que está buscando al presunto autor de los disparos y que sus agentes han asegurado el lugar donde se produjo el tiroteo.

Las autoridades canadienses no han indicado el posible motivo del tiroteo o la identidad de las víctimas.

La policía de Ottawa explicó poco antes de las 09:00 hora local (14:00 GMT) que aunque sus agentes ya controlan el lugar del tiroteo, “sigue buscando al sospechoso” que presuntamente realizó los disparos.

UPDATE #2: Police remain on scene on Gilmour Street. Major Crime has carriage of the investigation. One person is deceased; three people are injured.

Anyone with information, please call 613-236-1222, ext. 5493. #ottnews

— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020