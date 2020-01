Líderes aborígenes autorizan el sacrificio de más de 10 mil camellos en Australia.

De acuerdo con los medios locales, los camellos salvajes en el Sur de Australia serán asesinados para detener el consumo de agua de los animales en la región que es azotada por una devastadora sequía.

Según la orden emitida este miércoles por los líderes aborígenes de las tierras de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (AYP), se espera que a partir de ese día más de 10 mil ejemplares de camellos salvajes serían sacrificados por tiradores expertos, ubicados en helicópteros; y que el proceso demore al menos cinco días.

La medida se produce luego de que las comunidades locales se quejaran de que los animales invaden propiedades en busca de agua. Las autoridades locales señalaron que los animales producen metano equivalente a una tonelada de dióxido de carbono al año y que si no se realizara un control de su población ahora, dentro de nueve años esta se duplicaría.

No obstante, el Departamento de Energía y Medio Ambiente dijo que las emisiones de animales salvajes no deberían considerarse en la estimación de emisiones de un país, ya que no están bajo gestión nacional.