Santiago Nieto no hace nada sin consultarme: AMLO

El Presidente reconoce que se ha complicado la investigación sobre Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el trabajo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ante el reclamo que ayer hizo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, en el sentido de que “hay unidades” del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia.

“Santiago no hace nada sin consultar con el presidente. No es echarle la culpa a él”, aseguró durante su conferencia de esta mañana.

Durante la cena que el presidente tuvo en Palacio Nacional con embajadores y cónsules de México en el extranjero, Gertz Manero comentó que la Fiscalía ha sido “muy respetuosa” de la presunción de inocencia y el debido proceso; no obstante, dijo, “hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno que no respetan esa presunción” y ponen en riesgo los procesos.

“Vamos a reunirnos. Santiago no hace nada sin consultar con el presidente. No es echarle la culpa a él. Es que también, hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero, no me corresponde. Lo tiene que hacer otro servidor público, pero siempre y cuando no se afecte el debido proceso. Estamos obligados a actuar con legalidad, nos vamos a poner de acuerdo”.

El mandatario federal agregó:

“Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar. Qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites que si puede hacer la UIF en cuanto a información y qué no puede hacer”.

Reconoce protesta de Gertz

En un tono conciliador, el tabasqueño reconoció la protesta de su excolaborador en la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal:

“Vamos a definir bien los campos y esto se va a arreglar, porque sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en el ejercicio de sus facultades y hay que respetar”.

No obstante, destacó la importancia de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF): “es muy importante la UIF, por aquello de que, si quieres dar con el delincuente, síguele la pista al dinero”.

Recientemente, Santiago Nieto ha hecho declaraciones a la prensa sobre la existencia de investigaciones o denuncias contra exfuncionarios de gobiernos anteriores, entre ellos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal; Edgar Elías Azar, exembajador en los Países Bajos y expresidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino; Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical petrolero; los Legionarios de Cristo, y la exprimera dama, Martha Sahagún, entre otros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “se ha complicado”, pero dijo que su gobierno no cesará, aunque salgan dañadas algunas instituciones.

“Se ha complicado, yo quisiera ya tener resultados. No es un asunto de falta de recursos, de falta de voluntad, no vamos a encubrir a nadie”, dijo esta mañana en conferencia, previo a la reunión que tendrá con los padres de los normalistas desaparecidos.

El tabasqueño aseguró: “Lo único que puedo decir es que yo deseo con toda mi alma saber sobre el paradero de los jóvenes, dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Y es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad, ese es una espina que tenemos clavada. No vamos a dejar este asunto, está dedicado de tiempo completo Alejandro Encinas, todo un equipo”.

Añadió que “hay investigadores, acompañantes de los padres, de las madres de los jóvenes que participaron desde el inicio de la investigación y se les había negado su participación. Los padres pidieron que se incorporaran de nuevo, ya se incorporó de nuevo el grupo y se está haciendo un trabajo profesional con el apoyo de todas las instancias de gobierno”.

El mandatario recordó la consideración “de que si se conocía la verdad en el caso de Ayotzinapa podían resultar afectadas las instituciones”.

Y agregó: “Yo desde la campaña dije: No, al contrario, las instituciones se fortalecen si se hace justicia, porque una cosa son las instituciones y otra cosa son los servidores públicos, los que manejan o forman parte de las instituciones; entonces, no confundir. Si hay malos elementos en las instituciones, pues hay que castigarlos; y esto, en vez de afectar a la institución, la fortalece”.

El tabasqueño añadió: “Va a salir dañada la institución presidencial, va a salir dañada la Secretaría de la Defensa, va a salir dañada la Secretaría de Marina, va a salir dañada la Secretaría de Gobernación’. No, no, no; al contrario, tenemos que saber toda la verdad y no vamos a dejar de insistir en esto”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, sostuvo que a un año de haberse creado la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, no hay “resultados tangibles”, pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cumplido “de manera puntual” sus compromisos con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.