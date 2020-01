Supuesto grupo de choque vinculado con el gobierno autoimpuesto de Áñez asedia la vivienda de un ex ministro del gobierno de Morales en Bolivia.

Según reportan los medios locales, un grupo de personas que forman parte del colectivo autodenominado como “La Resistencia”, afín al gobierno auto-proclamado de Jeannine Áñez, se reunió en protesta a las afueras de la propiedad del ex ministro del Interior, Carlos Romero, quien sirvió en el cargo durante el gobierno de Evo Morales.

La agrupación se instaló en las inmediaciones del inmueble, ubicado en el barrio Auquisamaña, al sur de La Paz, para exigir la detención y enjuiciamiento del ex funcionario. El ex mandatario, Evo Morales, afirmó a través de su cuenta en Twitter que durante el evento, el hermano del ex ministro pasó más de 48 horas sin agua, ni comida o compañía en su departamento, siendo custodiado por la policía.

Tras los sucesos, Romero, a través de sus representantes legales, presentó una denuncia contra Franco Yañez, líder de la agrupación La Resistencia, por coartar su derecho a la libre movilidad y restringir el acceso a alimentos. Horas después, el Juzgado Onceavo de Sentencia de La Paz se pronunció en contra de Romero, al fallar a favor de que Yañez mantenga su plantón frente a la vivienda del exministro.

Desde que Áñez asumió la presidencia, se han abierto investigaciones contra antiguos funcionarios. El ministro de Justicia del Gobierno de facto, Álvaro Coimbra, informó que serán investigadas 592 autoridades de la administración de Morales.