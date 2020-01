Lo primero es la justicia, que no haya impunidad: AMLO

En La Mora, el presidente se reúne con las familias LeBarón, Langford, Ray y Miller

Mantener el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar que haya justicia y se dé ejemplo de que no existe impunidad, así como erigir un espacio conmemorativo para las víctimas; hacer un reconocimiento especial a quienes acudieron en su auxilio; reunirse periódicamente y presentar un plan de desarrollo para la región, fueron los compromisos anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en asamblea pública desde La Mora.

Al término de la reunión privada con las familias LeBarón, Langford, Ray y Miller, en la que encabezó la presentación del informe de avances en las investigaciones, el primer mandatario externó nuevamente sus condolencias por los hechos:

“Me complace estar aquí con ustedes para solidarizarme con los familiares de las mujeres, de los niños que perdieron la vida en esta tragedia lamentable del año pasado.”

Recordó que se trata del segundo encuentro con familiares de las víctimas fallecidas en el ataque del 4 de noviembre de 2019 y agregó que en la medida de lo posible se mantiene cerca de todos los familiares de víctimas de la violencia en el país.

“Sobre todo, estoy ocupado, comprometido. Me aplico en que las cosas mejoren en nuestro país, no de palabra, sino de hechos, no con palabras, sino con hechos.”

Destacó que para serenar al país el gobierno debe ser ejemplo de honestidad e integridad, por lo que debe haber una clara división entre autoridades y delincuentes.

“En este caso se iniciaron las investigaciones, se actuó desde los primeros días. Hay información que no podemos revelar por el debido proceso que se sigue en estos casos, pero tengo que agradecer a la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública, que actuaron desde los primeros días y se tiene información que ha ayudado mucho a la Fiscalía General para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables.”

Añadió que el gobierno federal trabaja para alcanzar la reconciliación y la paz con la estrategia que no pone en primer plano el uso de la fuerza, sino la atención a las causas, por lo que se deben fortalecer los valores y mantener la integración de las familias. Además, garantizar a todos el bienestar material, el empleo y las actividades productivas para disminuir la pobreza.

Afirmó que el compromiso es que no haya impunidad y se castigue a los responsables, por lo que el gobierno federal continuará apoyando las labores de la FGR.

Dijo que, al igual como ocurre con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o de las madres y los padres de la guardería ABC, se reunirá cada dos meses con las familias LeBarón, Langford, Ray y Miller para informar los avances.

“Desde luego, lo primero es la justicia; lo primero. Que se castigue a los responsables, que no haya impunidad, que sea ejemplo de que el que comete un delito es castigado. Primero eso.”

Informó que será construido un espacio conmemorativo en honor a las víctimas, y se realizará reconocimiento especial a quienes acudieron en su auxilio desde los primeros momentos. Finalmente, el primer mandatario estableció el compromiso de regresar a Bavispe para

presentar un plan de desarrollo para la región, lo cual ocurrirá en los próximos cuatro o seis meses.

Durante su intervención, Margaret Lanford, en representación de familiares de las víctimas, manifestó:

“Es una junta que para mí siempre va a ser muy especial. Y gracias por toda la ayuda y esfuerzo que han hecho en este punto.”

El presidente estuvo acompañado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Marina, José Rafael Ojeda Durán; Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Además, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta Saucedo; el subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz de la SSPC, Alejandro Robledo Carretero; y el director general de Asuntos Especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Alfredo Higuera Bernal; y el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), Miguel Leyva Medina.

Por parte del gobierno local, el secretario de Gobierno de Sonora, Miguel Ernesto Pompa Corella; el secretario de Seguridad Pública de Sonora, José David Anaya Cooley; la fiscal general de Justicia de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova; y el presidente municipal de Bavispe, Cornelio Vega Vega.