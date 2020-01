EL “SILENCIO” PACTADO DE GARCÍA LUNA

Por Sócrates Amado Campos Lemus

SIN DUDA, MUCHOS ESPERAN QUE EN EL ASUNTO de Genaro García Luna salgan a relucir muchas cosas por lo mucho que sabe y ha operado en el tema de la inseguridad o de lo que se conoce como “la Guerra contra el narcotráfico”. Olvidamos, en el ínter, que ha sido formado por la CIA, la DEA, EL TESORO, que ha tenido información privilegiada y ha sido el operador de políticas legales e ilegales de muchas de las agencias de espionaje nacionales e internacionales, sabe mucho de su forma de operar y tiene la confianza de sus operadores y jefes, le reconocen tal capacidad, que le han permitido adquirir equipos de inteligencia y asociarse con importantes personajes del espionaje mundial, porque saben de su formación y de su talento, por esas razones, el presidente, dice que hay que “exprimirle” lo que conoce, y para ello invoca que es vital para la buena relación entre México y los Estados Unidos, porque así se conocerían muchas acciones y la forma de operación de las centrales de espionaje norteamericanas en el país, olvidando que los Estados Unidos saben proteger su información y a sus operadores, de tal suerte que solamente ejercen presión en contra de los que fallan o les traicionan y no importa la nacionalidad que tengan o a los países a los que sirvan, por ello, creemos que, García Luna, después de todo el tango que vienen ejerciendo y de las declaraciones oficiales y las del presidente López Obrador , muestran lo importante que es para ellos el tener bajo sus manos a Genaro, porque así podrían justificar muchas de las formas de operación que ahora quieren implantar, en la lucha contra el narcotráfico.

En los tiempos de guerra, el silencio de los operadores es lo mejor para los titiriteros que los manejan, muchas conjeturas podremos hacer y desearíamos todos, el que en verdad se conocieran las formas de operación de las agencias norteamericanas en nuestro país, pero lo veo casi imposible ya que ellos no van a generar información que les desnude en sus actos legales o ilegales de sus agencias y de sus agentes. Claro, existen ejemplos de cómo en los mismos Estados Unidos frenan muchas acciones de espionaje o de inteligencia, como en el asunto del escándalo Irán-Contras, donde por medio de los juicios se demostraba que la CIA autorizaba a sus agentes a pactar con los narcotraficantes mexicanos y generar el tráfico de drogas, para obtener recursos financieros que les permitieran operar muchas cosas, sin tener que involucrar a los Estados Unidos en forma directa, sino, en caso de fracaso, como lo fuera, se culparían a los agentes y se distraería la atención de los temas, por ello, el famoso grupo de narcotraficantes de Jalisco y en el Rancho El Búfalo, generaron producciones masivas de drogas, y el tráfico directo que permitió generar cientos de millones de dólares que fueron a parar a los asuntos a los que la CIA interesaban, como en el caso de Irán-Contras, donde usaron, dicen, más de 50 millones de dólares, el asunto es que se llevó a juicio al coronel Oliver North, y pues, el escándalo, y nada sucedió.

En las investigaciones del tráfico de armas a México permitido por Felipe Calderón, violando la soberanía nacional y operado por García Luna, pues sólo se conocieron los datos de los operadores en Estados Unidos, por así convenirles, y porque con esas armas, cayeron asesinados varios agentes norteamericanos que operaban en México, pero se encubrió a los operadores y los permisos de los mexicanos. En fin, con todo esto, queremos explicar que, los Estados Unidos, apretarían las tuercas a los que les fallen o traicionen, no a sus operadores, menos, cuando han sido eficientes en las encomiendas, por ello, en el juicio de García Luna, se puede esperar cualquier cosa, pero menos conocer la información que atente en contra de los agentes y las instituciones de espionaje de los Estados Unidos que operan en el país, menos cuando podrían ser un freno para sus acciones de operación en México y en el continente, así que lo que sabremos en el juicio en contra de García Luna, solamente será lo que a los norteamericanos beneficie y sirva para mantener su control de las agencias de seguridad en el país, por ello, creemos que, el silencio, será la tónica en las “declaraciones” de Genaro García Luna.

Por supuesto que las nuevas relaciones entre Estados Unidos y México son vitales y que el presidente no altera la relación ni se presta a los dobles juegos, por ello, sabremos más de la forma en que se concentren las declaraciones, y solamente servirán para distraer la atención de los asuntos importantes por medio de los chismes y especulaciones de un “juicio” que, en realidad, será un “arreglo de protección para Genaro” así que, como dicen, no coman ansias que se pueden atragantar…