Lluvias abundantes ayudan a combatir los enormes incendios en Australia.

Antes que cayera la lluvia, se calculaba que 30 incendios forestales seguían fuera de control en el estado cuya capital es Sídney. No obstante, las autoridades aseguran que la lluvia no detendrá a los incendios por si sola y que deberán actuar de manera precisa para aprovechar la ayuda que les brinde las precipitaciones.

