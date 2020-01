Un hombre dispara en el estómago de su hijastro tras una disputa familiar en Texas.

De acuerdo con los medios locales, los hechos tuvieron lugar en el condado de Harris durante la noche del sábado pasado, cuando los hombres, cuya identidad permanece en el anonimato mientras se realizan las investigaciones correspondientes, comenzaron a discutir hasta que uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó contra el otro. La víctima, de 38 años, fue reportada en un hospital cercano con una herida crítica en el estómago.

Según los reportes preliminares, los miembros de la familia dijeron a la policía que la víctima, que “puede haber sido violento con ellos en el pasado”, estaba peleando con su padrastro cuando la discusión se volvió más agresiva. Se espera que el hombre sobreviva tras ser sometido a cirugía. Aparentemente la familia ya había tenido percances violentos con anterioridad, pero ninguno tan grave.

De momento las autoridades no han realizado más declaraciones al respecto, ya que aún no se han presentado cargos y las investigaciones se encuentran suspendidas; aunque las autoridades esperan que el caso se presente ante un jurado. Así mismo, los oficiales a cargo del caso argumentaron que el hombre pudo haber disparado en defensa propia, debido a los antecedentes violentos que relatan los familiares, pero no se sabrá hasta que se presenten cargos y se revele lo sucedido ante la corte.