RIFA DEL AVIÓN NO ES OCURRENCIA: AMLO

Luego de causar polémica por la propuesta de rifar el avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ésta y todas las opciones en torno a lo que su gobierno hará con la aeronave no son ocurrencias, sino la resolución de un problema.

Durante su conferencia mañanera el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que “Vamos a seguir aclarando, vamos a repasar, porque los conservadores están molestísimos, inquietos”.

“Dicen que son ocurrencias, nosotros no actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencias”, sin embargo aseguró que es un problema, “reparar el daño, hasta deberían estar agradecidos”.

Aseguró el mandatario que causaron un grave daño y que busca una solución, una salida, “¿Quién los mandó a comprar ese avión, en qué cabeza cabe?”, señaló.

Luego de causar polémica por la propuesta de rifar el avión presidencial y hasta de reírse de los memes producidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ésta y todas las opciones en torno a lo que su gobierno hará con la aeronave no son ocurrencias, sino la resolución de un problema.

Asimismo, el presidente volvió a mencionar las cinco alternativas que su gobierno contempla para enajenar, rentar o rifar el avión presidencial.

La primera es la oferta de una empresa de 120 millones de dólares pero que, ante la negativa, ofreció 125 mdd. Como el avión está valuado en 130 mdd consideró que tendrían que esperar, pues no podría venderlo por debajo de su valor.

“Tiene que ser de acuerdo al avalúo, si no que van a decir los conservadores hipócritas: se remató, qué barbaridad, hubo una perdida en la Hacienda Pública. Los conozco bastante bien, no dejen ustedes de tomar en cuenta que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía”, dijo.

Como segunda posibilidad, el mandatario expuso un esquema para 12 accionistas que, a partir de una inversión de 200 millones de pesos cada uno y 19 millones anuales, tendrían respectivamente 66 horas de vuelo por año.

La cantidad anual sería para mantenimiento, hangar y plataforma, aspecto este último en el que se refirió a los memes que consideró buenísimos, y que proliferaron desde el viernes pasado en las redes sociales centrados en el estacionamiento de la nave.

En cuanto a esa última opción, dijo que a los empresarios les cuesta trabajo aceptar ese esquema por lo lujoso del avión y los tiempos de austeridad que se impone en su administración.

Aseguró que las opciones las he recogido de pláticas con diversos sectores y que no son ocurrencias. El servicio en este y otros esquemas sería ofrecido por la Fuerza Aérea Mexicana, cuerpo que se encargaría también de otra opción que es rentarlo, a través de un esquema que funcionaría de manera similar a como hacen las empresas de taxis aéreos.

La cuarta posibilidad es que el gobierno e Estados Unidos lo adquiera. Según López Obrador, se ofertó y están en espera de una respuesta que podría darse la próxima semana.

Y, finalmente, consideró que una quinta opción sería sortearlo con la Lotería Nacional, lo que implicaría dos años de mantenimiento y operación por la Fuerza Aérea, y que “una gente del pueblo lo posea” y pueda rentarlo. Dicho esquema no es descabellado, aseguró, y se realizaría en un sorteo importante como el de Navidad.

El mandatario mencionó que, sea cual sea el esquema, los recursos que se obtengan serán utilizados para compras de equipo médico.

“Se va el avión y vienen los equipos médicos para hospitales públicos”, ofreció.

El avión presidencial es un Boeing Dreamliner 787-8. Fue pactado en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón y adquirido en el de Enrique Peña Nieto que lo usó la mitad del sexenio.

Ambos presidentes fueron aludidos como “monarcas”, en una historia que López Obrador sugirió a quienes deseen contar la historia del avión que, dijo, sólo una mentalidad faraónica” pudo concebir su adquisición.

En otros temas el Presidente manifestó a los medios de comunicación, que el pasado mes de diciembre concluyeron al 100 por ciento los trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero que conectará Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque para transportar 233 mil pasajeros cada día.

En otros temas, el presidente informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentará un informe sobre tomas clandestinas de gasolina y gas; agregó que, aun cuando hubo incremento en el número de tomas, no así en el volumen de gas extraído. Una problemática similar existe en el robo de petróleo crudo de exportación:

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Marina a informar sobre lo sucedido la semana pasada en contra del activista Marco Antonio Suástegui, a quien externó todo el apoyo del Estado, y reiteró que en México los servidores públicos deben proteger la vida de las personas. Acerca de la construcción de presas en distintos puntos del país, dijo: