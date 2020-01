“TONELADAS” DE PRUEBAS CONTRA GARCÍA LUNA EN EU

Durante la segunda audiencia de Genaro García Luna ante la Corte de Nueva York, el juez Brian Cogan dio un plazo de 30 días a la fiscalía de Estados Unidos para presentar las “toneladas” de pruebas que asegura tener contra el exfuncionario mexicano.

El juez Brian Cogan dio un plazo de 30 días a la fiscalía estadounidense para que presente las pruebas que tenga en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y fijó la fecha de la próxima audiencia para el 2 de abril.

La fiscalía dijo contar con “toneladas” de pruebas en contra del exfuncionario mexicano, entre las que se encontrarían documentos financieros, información proveniente de dispositivos electrónicos y material clasificado, según consignaron reporteros que estuvieron presentes en la audiencia.

García Luna, quien fuera uno de los hombres más poderosos en la presidencia de Felipe Calderón, compareció este martes en la corte federal en Nueva York, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa.

La audiencia duró solo 15 minutos. García Luna entró a la sala de la corte federal en Brooklyn muy tranquilo, luciendo su uniforme de prisión, camisa caqui y pantalón naranja claro.

Su familia no estuvo presente en el lugar, mientras que su abogado César de Castro denunció que su cliente está sujeto a “medidas de seguridad inusuales”.

De Castro informó al juez Cogan que su cliente fue mantenido en confinamiento solitario desde su arresto en Texas y que continuó en Nueva York, lo que dificultó el acceso a su defensa. Tampoco se le había permitido tener contacto con su familia.

El exsecretario de Seguridad fue arrestado el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, luego de que el Gobierno de EU lo acusara de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a este país y otro por falso testimonio.

Según un documento de la Fiscalía del pasado 3 de enero, García Luna habría estado en negociaciones con la Fiscalía, algo que fue negado este martes por De Castro.

“El Gobierno siempre quiere acuerdos de culpabilidad. Ellos presentaron la acusación. Estamos en desacuerdo. Él niega haber aceptado sobornos hace 15 años” del cartel de Sinaloa, afirmó a la prensa.

El juez Cogan estuvo de acuerdo además en declarar este caso complejo, como también solicitaron las partes, debido a la cantidad de evidencia que surgirá.

De Castro informó al juez que García Luna no ha podido tener acceso a sus cuentas del banco, en México, que fueron congeladas, por lo que no han podido tener listo el informe que exige la corte para determinar si el acusado puede pagar un abogado o se le asigna uno de oficio.

El informe es necesario además para determinar el monto de la fianza que pedirá a la corte para el mexicano. “México ha restringido su acceso” a esas cuentas, afirmó el abogado de oficio para agregar que “trabajamos en eso” con la Fiscalía.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México solicitó que se congelaran las cuentas de banco del exsecretario de Seguridad (2006-2012) bajo la presidencia de Felipe Calderón luego de que fuera arrestado en EU.

Su familia tampoco tiene acceso a las cuentas, de acuerdo con De Castro, quien indicó además que trabajan en la propuesta de fianza que pedirá al tribunal federal para su cliente, a lo que se opone la Fiscalía.

El nombre de García Luna salió a relucir durante el juicio de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, que se celebró entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, cuando Jesús ‘el Rey’ Zambada, exjefe de operaciones del Cártel de Sinaloa y hermano de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, aseguró haberle pagado sobornos.

De acuerdo con el testigo, se reunió en dos ocasiones con el ahora acusado en un restaurante, la primera en 2005, cuando García Luna era el jefe de AFI, y al año siguiente, tras haber aceptado el puesto de secretario de Seguridad Pública.

En cada uno de esos supuestos encuentros, Zambada aseguró que le entregó dinero a García Luna a cambio de no intervenir con el cártel.

Se revelan reuniones entre Genaro García Luna y Carlos Salinas de Gortari

“Es un hombre que fue criado, alimentado, para hacer el trabajo sucio”, así definió la periodista y escritora mexicana Anabel Hernández a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012 y principal operador de la denominada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Según reporta Anabel, Genaro sostenía reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari en su casa cuando el exfuncionario formaba parte del gobierno.

La periodista aseguró que si Estados Unidos realmente quiere detener a un pez gordo debería ir tras el exmandatario mexicano: “García Luna visitaba la residencia de Salinas de Gortari, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Y ahí estamos hablando ya de otros niveles de corrupción, de cosas mucho más importantes”, expresó en el programa Los Periodistas de la cadena La Octava.