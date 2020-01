Vecinos de Gustavo A. Madero, no permitirán la construcción del Cablebús

También advirtieron al gobierno que no dejarán que les quiten sus casas

Vecinos de Cuautepec, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, advirtieron al gobierno que no dejarán que les quiten sus casas ni que se realice la construcción del Cablebús, por la que, aseguran, ya tienen afectaciones psicológicas desde el día en que les dijeron, sin más, que debían desalojar en tres meses.

Además, insisten en que esa obra no va a solucionar los problemas de movilidad de la zona que se podrían arreglar con menor inversión y sin afectar a la población.

En una reunión pública sostenida con el recientemente nombrado director general del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, Manuel Fernando Galindo Altamirano, uno de los vecinos expresó: “Aquí no queremos Cablebús; yo estoy defendiendo mi patrimonio”.

El director del Cablebús le dijo a los vecinos que “estamos hablando de un proyecto de movilidad. Efectivamente hay diferentes opciones. El proyecto que promueve el gobierno es el que trata de ser menos agresivo con el entorno. Hay trípticos, hay informaciones y no les tengo que decir más dónde están ubicadas las estaciones. Una de las ellas está propuesta en parte de este espacio que no implica que desaparezca este campo deportivo”.

Pero sí es agresivo e ineficiente el Cablebús le respondieron los vecinos: “Los afectados de Ecatepec por el Mexicable nos dijeron que hay mucha inseguridad. Si te asaltan, te tienes que aguantar, ahí sentada junto con tu asaltante porque se va a bajar hasta donde tú te bajes. Incluso, nos dijeron en Ecatepec se ha caído el cable y eso no ha salido en las noticias”.