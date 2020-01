Confirma AMLO dos casos sospechosos de coronavirus en México

El Presidente propone que ciudadanos midan su propio consumo de luz

Durante su conferencia “mañanera” con medios de comunicación, cuestionado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se atiende la situación ante el coronavirus detectado originalmente en China y que ya registra más de 400 casos a nivel mundial, uno ya en Estados Unidos.

El mandatario señaló que se registraron dos casos sospechosos en México, uno que al parecer ya fue descartado y otro que está bajo observación en Tamaulipas.

“Ya hay identificación de este virus, uno ya descartado y uno en observación en Tamaulipas. El otro lugar no lo sé, no me quiero adelantar”, indicó.

Agregó que la instrucción para las dependencias de Salud y el Gobierno federal es que “estemos pendientes”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza eliminar las inspecciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los medidores de luz y que la propia ciudadanía reporte su consumo y realice el pago correspondiente, como parte de una nueva política de confianza ciudadana.

“No descartó hacer lo mismo, lo estamos analizando, para medir el consumo de luz, que lo hagan los propios ciudadanos, con una tarjeta, que digan: consumí esto, y de acuerdo con un tabulador va y paga, nada de ir a medirles, que la misma gente lo haga de manera responsable”, dijo durante su habitual conferencia matutina.

López Obrador dijo que con la aprobación de la Ley de Fomento de Confianza Ciudadana se estableció que no habrá inspectores públicos en establecimientos comerciales para evitar extorsiones y que los ciudadanos se inscriban en un padrón y bajo protesta de decir verdad, manifiesten que conocen sus obligaciones y está al corriente.

“Y ya no tiene porqué ser fiscalizado. Se va a hacer posteriormente un sorteo, pero para decirlo más fino, porque si no van a salir memes, o se enojan los adversarios, por insaculación, eso es más físico. Se hace una inspección, no de todos, solo una muestra, y se va a corroborar si se cumplió y se le va a entregar un reconocimiento de buen ciudadano”, explicó.

“Si resulta que engañó, que la salida de emergencia es una pared pintada con una puerta, que simuló, entonces sí se hace acreedor a una multa y va a seguir siendo inspeccionado”, añadió.

Según dijo, con esta nueva política se busca darle la confianza a la gente y que toda la población actúe con rectitud.