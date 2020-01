Hay abasto suficiente y no faltarán medicamentos para niñas y niños con cáncer: López Obrador

Gobierno federal destina 60 mdp adicionales para asegurar suministro pese a la escasez mundial

El presidente de México se compromete a que no falten los medicamentos a los niños con cáncer. Todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo y dando respuesta a la demanda de los niños y de sus padres.

Así lo dijo el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, al encabezar el desglose de información sobre el abasto de medicamentos para niñas y niños pacientes de cáncer en unidades médicas de la Secretaría de Salud como el Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez”.

En diálogo con medios de comunicación, el primer mandatario dijo que en el sector salud persisten las resistencias por el grado de corrupción al que se llegó; por ejemplo, en el hecho de que una sola empresa concentraba la venta de medicamentos en el país.

“Los que no quieren dejar de robar presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás. Pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder. Es cero corrupción y vamos a atender todas las demandas.”

Señaló que por mucho tiempo se hicieron grandes negocios con la participación de funcionarios públicos que actuaban en contubernio.

“Había, y sigue existiendo, complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación… y lo siguen manejando -en algunos casos- en forma discrecional, sin control de nada; subrogaban los servicios.”

Luego de dirigirse a madres y padres de niños con cáncer para establecer el compromiso de que nunca faltarán los medicamentos, agregó que el gobierno federal dispone de presupuesto suficiente para comprarlos, si es necesario, en el extranjero, tal como ocurrió el año pasado.

Agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene a su cargo la investigación para determinar si el director del Hospital Infantil se encuentra implicado, en virtud de contratos firmados con la empresa PiSA, además de establecer si existen responsabilidades en investigaciones relacionadas.

“Tenemos que hacerlo con responsabilidad, sin ánimo persecutorio, para que no se vaya a interpretar que, como hay esta manifestación, lo que hacemos es ir en contra de un director inocente y que es un acto de arbitrariedad. Vamos a que se investigue y se aclare.”

Informó que, aun cuando se dispone suficientes medicamentos, se ha tomado una medida preventiva en vista del panorama mundial de escasez:

“Ya se autorizó que la Secretaría de Marina nos ayude para traer estos insumos donde se consigan y se autoriza una inversión, en el caso particular de este insumo para los niños de cáncer, de 60 millones de pesos.”

En ese contexto, instruyó al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y servidores públicos del sector, a acudir personalmente al Hospital Infantil para que los medicamentos se estén aplicando.

Respecto a lo sucedido ayer en el aeropuerto, el presidente se refirió a la agresión sufrida por una mujer elemento de la policía y afirmó que no se caerá en provocaciones.

“Si se tiene la consciencia tranquila, si no está uno metido en negocios, si no hay contubernio, si no hay relaciones de complicidad y si de verdad defiende uno la vida, no tiene uno por qué cambiar en nada. Lo que hay que hacer es enfrentar los problemas y seguir adelante, ahora con más fuerza.”

En otros temas, el presidente retomó el memorándum emitido para todos los funcionarios públicos del gobierno federal sobre la prohibición de casos de corrupción, nepotismo e influyentismo:

“Que no se relaje la disciplina, que no vaya a ser que: ‘Ah, pero eso fue el año pasado y en el 20 ya es otra cosa, y el 21 pues ya se aflojó por completo’. Esto es vigente a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas u organismos paraestatales, a los servidores públicos en general.”

Desde al año pasado tenemos medicamentos suficientes para pacientes con cáncer

Durante su intervención, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, recordó que la dimensión del problema es de siete mil casos de cáncer infantil al año, y no cientos de miles como se llegó a mencionar. La atención mediante el sistema de salud pública se realiza, principalmente, en el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’.

“Puedo decir, con toda tranquilidad y contundencia, que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metotrexato.”

Pese a ello, señaló que aparentemente las familias de pacientes no tenían conocimiento de que el gobierno federal ya había dado solución desde el pasado mes de agosto.

“Para entregarlo lo que se requiere es que quien da los tratamientos nos diga: ‘Aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha y lo hemos pedido formalmente’. ¿Qué nos encontramos en respuesta? ‘Tengo cubierta mi demanda’ y hasta que estamos a literalmente días de que se acabe el medicamento en el punto de servicio, donde están los niños y las niñas con cáncer, resulta que es culpa del gobierno que no les entregó. Falso.”

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, informó que 21 de estas instituciones aceptaron la propuesta de gratuidad, de un total de 26.