Habrá mañaneras sábado y domingo: AMLO

Todo lo que hagamos por educación, empleo y salud es fundamental para garantizar paz y tranquilidad, afirma presidente

Durante la conferencia de prensa ofrecida esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se da espacio para el rumor con las ausencias de las conferencias matutinas durante el sábado y domingo.

Por ello, abrió la posibilidad de extender al fin de semana estas conferencias. Explicó que a partir del viernes, cuando éstas terminan, empiezan a expandirse noticias sin sustento, hasta el día lunes, donde pueden desmentir.

Sin embargo, refirió que es bueno que haya críticos porque así no se oculta nada:

“Si es falso, aclararlo, si no, atenderlo”; dijo.

Además, el presidente recordó que los martes se presentará el Pulso De la Salud con los titulares de las entidades del sector, y dijo que el propósito de este ejercicio es recabar las quejas de la ciudadanía e informar sobre el avance.

Asimismo, refirió que, en materia de seguridad, se está reuniendo progresivamente con los 30 gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para tratar temas pendientes y ponerse de acuerdo de manera conjunta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador externó respeto por todas las personas que ejercen su derecho a la manifestación, especialmente cuando se trata de familiares de víctimas de violencia, y en cuanto a las expresiones de este domingo señaló que representantes del gobierno federal ofrecieron atención y recibieron sus planteamientos.

En diálogo con medios de comunicación, el primer mandatario subrayó que el gobierno federal no alienta los conflictos que pueden presentarse durante las marchas y añadió que seguirá cuestionando a los conservadores corruptos por ser los responsables de la crisis en México.

“Como todos los conservadores son muy hipócritas -esa es su doctrina, la hipocresía- se olvidan de lo que hicieron. Por ejemplo, hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación, cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza, con el mátalos en caliente.”

En otros temas, el primer mandatario reiteró que no interviene en asuntos partidistas porque su responsabilidad es gobernar para todos y escuchar a todos. En ese sentido, informó que este día recibe a los gobernadores del PRI como parte de una serie de encuentros que presidirá para mantener la comunicación y buscar soluciones a problemas locales.

“Les puedo decir que por esta política se logró el primer convenio de federalización de la educación, se firmó el viernes con el gobierno de Michoacán ya, la federalización de los servicios educativos en ese estado.

“Esa es una cosa importante, porque así no les van a faltar los pagos a los maestros. Nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de que no falte el presupuesto y vamos a seguir avanzando en este propósito.”

Agregó que próximamente conversará con senadores para solicitar respetuosamente atender la iniciativa que eleva a rango constitucional derechos como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como las becas para todos los niveles escolares, incluyendo el hecho de que sea obligatorio el presupuesto que garantice su cumplimiento.

Recordó que con ello se atienden las causas que generan la violencia y la inseguridad, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, de modo que debe reconocerse que por primera vez se brindan opciones de trabajo y estudio para los jóvenes.

“Todo lo que hagamos por la educación, por empleo, por la salud, todo eso es fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. Es inversión, no es gasto, y el Estado tiene que atender estas demandas. Ese es el enfoque que nosotros estamos aplicando y nos está dando resultados y cada vez mejor.”

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo federal recordó que en diversas colonias de Acapulco se invierten 500 millones de pesos para mejoramiento de servicios públicos, y anunció que este año la inversión se amplía a 300 millones de pesos adicionales. Dio instrucciones a los titulares de Banobras y Conagua para entablar contacto con las autoridades locales con el fin de ayudar en la solución de problemas en el transporte público y por escasez de agua.

“Vamos también a hacer lo propio en el sector de turismo, continuar con lo de las carreteras hacia la Costa Chica, la Costa Grande. Ahora que voy a Acapulco voy a ir hacia la Costa Chica, voy a visitar comunidades indígenas y pueblos afromexicanos de la Costa Chica, la zona más pobre.”