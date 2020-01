SHEINBAUM ¡UN FRACASO!

A poco más de un año al frente del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum ha fracasado constantemente, la inseguridad es el principal flagelo de su gobierno, ahora gente de su gobierno está involucrada en la fuga de tres narcos del Reclusorio Sur

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que tres reos se fugaron este miércoles del Reclusorio Sur, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se inició una carpeta de investigación.

Se trata de Luis Fernando Meza González y Víctor Manuel Félix Beltrán originarios de Culiacán, Sinaloa, recluidos por delitos contra la salud; así como Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado por asociación delictuosa, quienes estaban presos en Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

En un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de la mandataria capitalina, se indicó que los procesos penales de los internos se llevan ante juzgados federales y sobre ellos pesa solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos.

Con esto caso se demuestra que Claudia Sheinbaum, es un fracaso como gobernadora de la capital mexicana y es que en su primer año al frente de la administración de la Ciudad, el gobierno ha fracasado en su intento por construir una ciudad innovadora y llena de esperanza que prometió en campaña, muestra de ello son los altos índices de inseguridad, subejercicios en la aplicación de presupuestos, reducción de programas sociales e ingobernabilidad.

La fuga de tres narcotraficantes que tienen orden de extradición y que además fueron ayudados a escapar y están coludidos al menos 10 funcionarios del gobierno capitalino donde están los custodios hasta directivos.

Esto significa que una alarmante ola de violencia provocada por delitos de alto impacto como homicidios, robo en diversas modalidades, secuestros, extorsiones y abusos contra las mujeres, lleva a la Ciudad de México a un récord histórico en materia de inseguridad.

Los descuidos del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido numerosos y en diversos rubros, donde destaca la opacidad y el deficiente manejo de los recursos públicos que ha implicado el subejercicio del presupuesto, adjudicaciones directas y al vapor de obras millonarias como el Cablebús, así como la compra de bienes y servicios, entre otros, pero ni así han podido frenar la delincuencia que ahora ha tocado a los funcionarios de las cárceles por la corrupción que aun impera en todos los niveles de su gobierno y que han permitido la fuga de tres peligrosos capos de las drogas.

Algo que al parecer le ha hecho daño para poder ser la jefa de Gobierno de la CDMX es que tiene todo el respaldo del Gobierno federal y si el presidente Obrador dice que no está sola, ¿entonces quién será el responsable de no dejar solos a los ciudadanos, ante las bandas criminales que se disputan la capital del país?

Con esta falta de gobierno, Claudia Sheinbaum defraudó a quienes depositaron una confianza ciega en su gestión, ya que los hechos han sido desastrosos y lo que falta, aunque muchos critican la falta de funcionarios con capacidad para poder hacer trabajo de secretarios y es que muchos de ellos son recomendados.

Es evidente que el fracaso del gobierno de Claudia Sheinbaum ha representado un alto costo para todos los habitantes de la Ciudad, por ello debe reconocer los errores de su administración y los rectifique para no seguir defraudando a la ciudadanía.