Detecta UIF otro desvío de Emilio Lozoya por 83 millones de pesos a Pemex

Santiago Nieto aseguró que el dinero era trasladado a cuentas particulares y repartido a distintos lugares dentro y fuera del país

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que se dará seguimiento a un desvío de 83 millones de pesos en donde Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se ve involucrado.

“Hemos generado casos, estos son casos nuevos, esto tiene que ver con PEMEX, en la administración del señor Lozoya, es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada.”, informó Nieto durante una reunión plenaria de Morena en el Senado de la República.

Nieto aseguró que el dinero era trasladado a cuentas particulares y repartido a distintos lugares de la República e incluso fuera del país.

“En este caso lo que encontramos durante la administración anterior, fue la generación de empresas fachada; esas empresas fachada eran constituidas, se convertían en elementos absolutamente contrarios al interés del empresariado mexicano, en razón de que competían ilícitamente contra los empresarios, porque ganaban los contratos, y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían”, añadió.

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, se encuentra en el discreto paraíso de San Petersburgo, de acuerdo con información difundida el 25 de enero por el periodista Salvador García Soto.

Sobre el ex funcionario pesan varias órdenes de aprehensión por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados del caso Odebrecht, y otra relacionada con la compra-venta de la planta Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).

“El ex director de Pemex vive en la ciudad de San Petersburgo (antigua Leningrado), donde tiene una novia rusa y cuenta incluso con protección de la mafia rusa, lo que ha dificultado los intentos por iniciar un proceso de extradición en su contra”, escribe García Soto en El Universal.

“Según información de inteligencia del Gobierno mexicano, Lozoya Austin nunca viajó a Alemania, como se creía en un principio por la nacionalidad de su esposa Marielle Helene Eckes, sino que engañó a las autoridades al haber comprado en mayo pasado un boleto con destino a Frankfurt”, agrega el periodista.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso García Soto, viajó a Estados Unidos, luego se desplazó por tierra a Canadá y más tarde, después de pasar por Alaska, llegó a Rusia.