Hay garantía de abasto y estabilidad en precio del pollo: López Obrador

México produce 86 por ciento del pollo que consume; sólo 12 por ciento proviene de Estados Unidos y el resto de otros países. Además, existe estabilidad en el precio de la carne de pollo y nuestro país no se vio afectado por la fiebre porcino africana del año pasado. Por estas razones es posible afirmar que existe suficiencia para atender las necesidades de consumo nacional de pollo.

“No hay problemas de abasto de pollo, tenemos garantizado el abasto; en este caso, como en otros, no hay aumentos de precios porque no hay carestía, esto es importante. En términos reales ha disminuido el precio del pollo, esto tiene que ver con el control de los precios de gasolinas y de otros insumos. Vamos bien, sin problema.”

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en diálogo matutino con medios de comunicación, donde encabezó la presentación del informe sobre carne de pollo en México en compañía de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

Durante su intervención, el subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto Acevedo Fernández, subrayó que la Secretaría de Economía analiza de forma permanente las condiciones de abasto de carne de pollo, de lo que resulta que hay producto suficiente en el país.

En segundo lugar, el precio de la carne de pollo tiene mejor comportamiento que la propia inflación, por lo que hay estabilidad. Finalmente, recordó que la fiebre porcino africana que ocurrió en China el año pasado no tuvo impacto en el mercado nacional de pollo. Cabe señalar que el 86 por ciento de la demanda de esta carne está cubierta con producción nacional, y el resto procede de otros países.

Con la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, dependencias deben confiar en ciudadanos

En otros temas, el presidente López Obrador se refirió a la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de enero, y que consta de elementos de apoyo a la ciudadanía como la eliminación de verificadores en ciertos giros comerciales, la creación de un padrón no fiscalizador y de un registro público de inspecciones e inspectores.

“Vamos a solicitar a las dependencias que tengan confianza a los ciudadanos, porque es la nueva etapa en que estamos viviendo. No ver al ciudadano como un delincuente en potencia, sino darle la confianza. Una sociedad como la nuestra, que está evolucionando, que tiene una ciudadanía muy consciente, muy responsable, va a actuar de manera distinta porque hay otras condiciones.”

Agregó que se trata de otra de las acciones del gobierno federal para terminar con la corrupción y se tiene previsto el reconocimiento público a los ciudadanos que cumplan sus obligaciones. Las personas inspectoras serán reasignadas en diversas tareas y se promoverá la firma de convenios con las entidades federativas para que la ley tenga cobertura nacional.

Informó que antes del 20 de febrero, fecha en que entra en vigor la ley, se darán a conocer las excepciones y modo de operación de verificaciones para los casos en que sea necesario mantener las verificaciones por la necesidad de protección a la población.

Presidente celebra firma de tratado por parte de su homólogo Donald Trump

En otros temas, el primer mandatario celebró otro avance en la consolidación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque representa un buen pronóstico para la economía del país:

“Se firmó ayer el tratado, lo firmó el presidente Donald Trump, esto es un avance importante. Consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países y, en el caso de México, nos va a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones, se sigan ampliando empresas, creando nuevas empresas, se generen empleos, mejoren los salarios y haya bienestar.”

Respecto a la creación del Gabinete para el Crecimiento Económico formalizado ayer en reunión de Gabinete Legal y Ampliado, el presidente dijo que tiene el objetivo de actuar de manera coordinada para facilitar la inversión privada, incluso en el sector público. Dicha figura está encabezada por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza.

Agregó que se darán a conocer distintos proyectos como resultado de la coordinación del gobierno federal con el sector privado del país -a quien el presidente agradeció por su respaldo-, y señaló que en breve se darán a conocer los relativos al sector energético.

En cuanto al acuerdo publicado en Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de enero sobre el Reglamento de Insumos para la Salud, el jefe del Ejecutivo federal indicó que ahora es posible adquirir medicamentos en el extranjero en el caso de que existan monopolios o sabotaje en el país.

“Yo tengo que entregar ya buenas cuentas y decir que se terminó el proceso de transición el día 1º de diciembre.”