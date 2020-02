Instala el ISSSTE ventanilla única de atención al derechohabiente

El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, inauguró la Ventanilla Única de Atención al Derechohabiente, la cual permite agilizar y mejorar con total transparencia la atención para trámites de pensiones, otorgamiento de créditos personales, afiliación y vigencia de derechos.

En la planta baja de las oficinas centrales del Instituto, acompañado del Presidente del CEN del SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla; del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Edgar Díaz Garcilazo, así como de derechohabientes y trabajadores, el titular del organismo explicó que esta iniciativa surgió para atender al derechohabiente con prontitud, agilidad y efectividad en los servicios que más demanda tienen.

En este año consolidaremos esta ventanilla para que exista una en cada estado y necesitaremos la participación del sindicato, porque no sólo es agilizar los servicios, sino brindar una atención más humana, detallada, con calidad y siempre en apego a la normatividad y transparencia correspondiente, puntualizó Ramírez Pineda.

“Necesitamos que el trabajador sume toda su capacidad y voluntad para tener la sensibilidad que se requiere y entender a una persona que está frente a la ventanilla. Explicarle con mucha paciencia a la gente qué necesita, qué requiere, cómo responderle y no hacerle dar vueltas, no negarle servicios, y explicarle el por qué en cada uno de los trámites que realice”, aseguró.

Por su parte, Díaz Garcilazo explicó que la Ventanilla Única de Atención al Derechohabiente inició operaciones en agosto de 2019, y hasta la fecha se han atendido alrededor de 12 mil personas en los 24 módulos con los que cuenta el área. Adelantó que próximamente se inaugurará una Ventanilla Única en el Estado de México.