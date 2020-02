Empresarios ofrecen respaldo inicial de mil 500 mdp a sorteo por avión presidencial: AMLO

Feminicidio es inaceptable, aborrecible; lo debemos enfrentar con todos los medios

Al menos mil 500 millones de pesos comprometió el sector privado la noche de ayer, durante la cena ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional a cien integrantes del sector privado para solicitar apoyo al sorteo del próximo 15 de septiembre por el premio equivalente al avión presidencial.

Así lo informó el jefe del Ejecutivo federal en diálogo matutino con medios de comunicación, donde expresó su satisfacción por el respaldo al sorteo:

“Tengo que agradecer mucho a los empresarios, es un reconocimiento muy especial. Primero, porque asistieron; los convocamos y participaron; se les hizo una exposición del porqué se toma la decisión de rifar el avión presidencial o la cantidad de dinero que significa ese avión.”

Agregó que durante el encuentro reafirmó el principio de austeridad que rige a este gobierno, con lo cual se envía un mensaje claro más allá del propio sorteo.

“Es un acto aleccionador para que nunca, jamás, nadie se atreva a ofender de esa manera al pueblo de México, que se terminen esos excesos. Esto lo entendieron muy bien los empresarios ayer. Tan lo entendieron, que ayer ya obtuvimos compromisos por mil 500 millones de pesos.”

Dijo que durante el encuentro habló de que es legítimo el esfuerzo que hacen las personas para labrar un negocio propio, generar empleos y producir riqueza, contrario al caso de las y los servidores públicos, quienes deben conducirse con austeridad y sin extravagancias como aeronaves de lujo.

Agregó que cada empresario dará usos distintos a los billetes de lotería, pero el hecho importante ha sido la voluntad de ayudar para transformar el sistema de salud:

“Unos van a distribuirlos con otras empresas; otros van a vender en sus comercios, en sus bancos; otros los van a entregar a sus trabajadores; otros los van a utilizar para promover sus productos… lo hacen para cooperar y que se entregue a la gente.”

Conaliteg celebra 60 años distribuyendo libros de texto gratuito en todo el país

El jefe del Ejecutivo federal encabezó la conmemoración por el 60 aniversario de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), creada el 12 de febrero de 1959.

“Hubo en su momento oposición, como cuando se toman decisiones de este tipo, pero fue todo un gran acontecimiento y fue un gran impulso a la educación pública.”

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, informó que fue a principios de 1960 cuando se entregaron los primeros libros de texto gratuito en la primaria rural ‘Cuauhtémoc’ de la comunidad El Saucito, San Luis Potosí, lo que significó el inicio de la distribución nacional de los primeros 10 millones de ejemplares.

“Para este ciclo escolar [2019-2020], 194 millones de libros y materiales educativos se distribuyen para preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria; también para educación indígena, educación especial, en alfabeto braille y en macrotipo, libros para telebachillerato convivencia escolar, escuelas de tiempo completo y el Programa Nacional de Inglés. Como ven, hay una enorme diversidad ya de productos de libros gratuitos”

No debemos dar tregua a la corrupción; es la causa de todo lo que estamos padeciendo

En otros temas, el presidente López Obrador se refirió a la detención de un ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en España:

“Yo creo que no se debe dar tregua a la corrupción, siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.

“La corrupción es lo que ha destruido la posibilidad de progreso con justicia en nuestro país, la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social que se padece en nuestro país. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, por la corrupción se desató la violencia, todo esto que estamos padeciendo.”

Recordó que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien conduce las investigaciones relativas al caso en el marco de su autonomía y facultades.

Por otro lado, dijo que en breve se presentará uno de los planes de construcción de vivienda sustentable, que incluye proyectos para este año dentro del plan de infraestructura, que invertirá 200 mil millones de pesos a nivel nacional.

Por último, dijo que en próximos días se informará sobre las acciones que implementa el gobierno federal para proteger la vida de las mujeres:

“Yo por convicciones, por principios, estoy en contra del feminicidio. Es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo y que se castigue de manera severa.

“Mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas ni cambiar los tipos o causales, nada, que fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma…”

El presidente también estuvo acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Antonio Meza Estrada, y la profesora jubilada María del Carmen Alicia Rivera García, quien estudiaba en la Escuela Primaria ‘Cuauhtémoc’ (El Saucito, San Luis Potosí), durante la primera entrega de libros de texto gratuito en 1959.