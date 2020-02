EU SANCIONARÁ A MÉXICO SI COMPRA HELICÓPTEROS A RUSIA

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos señaló en el Congreso que si México compra helicópteros a Rusia podría ser objeto de sanciones bajo la legislación estadounidense, un tema que según dijo preocupa a las autoridades. Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, hizo estas afirmaciones durante una audiencia en el subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, convocada para evaluar la asistencia de seguridad de Estados Unidos a México. “El canciller ruso, Sergei Lavrov, anunció recientemente que México estaba en conversaciones para comprar helicópteros de fabricación rusa. Si eso sucediera, ¿correría el riesgo de sanciones por parte de Estados Unidos en virtud de la Sección 231 de la ley CAATSA?”, preguntó el congresista demócrata Dean Phillips, representante de Minnesota. Phillips se refería a la “Ley para contrarrestar a los adversarios mediante sanciones”, conocida por sus siglas en inglés CAATSA, promulgada por el presidente Donald Trump en agosto de 2017 para responsabilizar a Rusia, Irán y Corea del Norte por sus “acciones desestabilizadoras” en detrimento de Estados Unidos y otros países. “Lo leímos con gran interés y nos preocupa”, contestó Rodríguez sobre el anuncio de Lavrov. “Según nuestra investigación inicial, parece que tal venta provocaría sanciones potenciales bajo (la ley) CAATSA”. “¿Hemos dejado en claro nuestra posición a nuestros amigos mexicanos?”, inquirió entonces Phillips. “Creo que lo hicimos a nivel de embajada”, contestó Rodríguez. “Pero a nivel de Washington, hemos planteado esto como un área de preocupación con nuestros homólogos en la Ciudad de México para plantearlo al gobierno de México”, agregó. El Departamento de Estado no ha respondido por el momento a una consulta de AFP sobre el tema. Según reportes de prensa, Lavrov dijo en México, tras reunirse con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evaluaba propuestas para la adquisición de helicópteros de Rosoboronexport SA, la agencia estatal rusa para la compraventa de productos de defensa. El gobierno de México no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

