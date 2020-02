Amazon, Chevron, Walmart… se comprometieron a invertir en México

Después de que ayer se reunió con inversionistas de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los integrantes de la iniciativa privada se comprometieron a invertir en México, pues tienen confianza en la actual administración.

En su conferencia de este miércoles, detalló el encuentro que tuvo con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas, y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.