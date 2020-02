Productora de cine de la India demandará a los productores de “Parásitos” por plagio.

De acuerdo con los medios locales, este miércoles el productor de cine indio P. L. Thenappan, que en 1999 participó en el filme “Minsara Kanna”, asegura que demandará por plagio a los creadores de la cinta surcoreana “Parásitos”, que la semana pasada ganó el Óscar a la mejor película; por haber copiado la trama básica de la cinta india.

Así mismo, el abogado de Thenappan, Easwar Kuppusamy, hizo llegar un “correo de insinuación” a los creadores del filme surcoreano declarando que tomarían acciones legales en caso de que los productores de “Parásitos” no respondan a su mensaje antes del próximo miércoles. En su comunicado, Kuppusamy destacó que: “les hemos proporcionado detalles de “Minsara Kanna”, como el argumento y el reparto de estrellas. No pueden negar que nos han quitado la trama básica”. “Hay varias películas que tienen ideas similares, pero una familia entera que va a casa de una familia rica y la engaña es el argumento de “Minsara Kanna”, añadió, destacando que la única diferencia entre ambos filmes es que “Parásitos”’ no es de género romántico.

Por si fuera poco, el funcionario indicó que si el equipo de ‘Parásitos’ no responde a su correo, su cliente enviará un aviso legal al director, Boon Joon Ho, y a los productores, mediante la Embajada de Corea del Sur en la India. También reveló que tienen la intención de informar sobre esto a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU., organización que otorga los premios Óscar.